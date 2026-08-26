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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Noche resultados del miércoles 26 de agosto de 2026: números ganadores de hoy

Caribeña Noche resultados del miércoles 26 de agosto de 2026: números ganadores de hoy

De lunes a sábado, el sorteo de la Caribeña Noche se realiza a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos el horario cambia a las 8:30 p. m.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Caribeña Noche 26 de agosto de 2026: números ganadores de hoy
Caribeña Noche 26 de agosto de 2026: números ganadores de hoy -
La Caribeña

Cada noche, miles de apostadores en la Costa Caribe y otras regiones del país tienen el mismo ritual: sacar el tiquete guardado en la billetera, revisar las cifras anotadas y esperar que la suerte aparezca en el resultado del día. Este miércoles 26 de agosto no fue la excepción, pues una nueva edición de La Caribeña Noche puso a prueba la fortuna de quienes eligieron sus números favoritos, fechas especiales o combinaciones recomendadas por las clásicas cábalas populares.

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El sorteo volvió a concentrar la atención de jugadores que siguen diariamente este chance, uno de los más reconocidos de la región Caribe colombiana. Gracias a su frecuencia diaria, La Caribeña se ha convertido en una de las referencias obligadas para quienes disfrutan de los juegos de azar de cuatro cifras y buscan oportunidades constantes de ganar.

Números ganadores de La Caribeña Noche del 26 de agosto

Estos fueron los resultados que dejó el sorteo de este miércoles:

  • Número ganador:
  • La Quinta:
  • Tres primeras cifras:
  • Tres últimas cifras:

Además del número principal, muchos participantes revisan cuidadosamente las terminaciones porque una parte importante de los premios puede obtenerse mediante modalidades asociadas a las últimas cifras del resultado oficial. Para quienes acostumbran jugar con frecuencia, la Quinta también genera especial interés, ya que forma parte de las dinámicas complementarias incorporadas por el sorteo.

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Aunque Colombia cuenta con numerosos juegos de apuestas permanentes, La Caribeña mantiene una identidad muy ligada a la región Caribe. Sus sorteos son transmitidos diariamente y forman parte de una tradición seguida por generaciones de jugadores que acostumbran probar suerte tanto en la edición diurna como en la nocturna.

Uno de los aspectos que más valoran los apostadores es la variedad de opciones de juego. No todas las personas buscan acertar las cuatro cifras exactas. Algunos participantes prefieren concentrarse en las tres últimas cifras, mientras otros optan por modalidades relacionadas con las dos cifras finales o incluso la última cifra del resultado. De acuerdo con la información divulgada por operadores autorizados, acertar las cuatro cifras en orden exacto puede representar un pago de 4.500 pesos por cada peso apostado, mientras que otras categorías ofrecen premios de acuerdo con el nivel de coincidencia obtenido.

La dinámica ha permitido que el juego conserve su popularidad pese al paso de los años. A eso se suma que existen dos oportunidades diarias para participar: La Caribeña Día y La Caribeña Noche. De lunes a sábado, el sorteo nocturno se realiza a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos el horario cambia a las 8:30 p. m.

Qué hacer si el número coincide con la apuesta

Después de revisar los resultados, el paso más importante es conservar el comprobante original de la apuesta. Los operadores recomiendan verificar que la información del tiquete sea completamente legible antes de iniciar cualquier trámite de cobro. También es aconsejable consultar únicamente canales oficiales o medios reconocidos para confirmar los números ganadores y evitar confusiones al momento de validar el resultado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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