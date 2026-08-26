Lotería de Manizales, Meta, Valle y Baloto hoy: resultados premio mayor del 26 de agosto de 2026

La noche de este miércoles 26 de agosto estuvo cargada de expectativa para miles de colombianos que siguieron los principales sorteos del país. Además de una nueva edición de Baloto y Revancha, también se jugaron las Lotería de Manizales, Lotería del Meta y Lotería del Valle, tres de las más importantes del calendario nacional. A continuación, puede consultar los resultados correspondientes a cada juego y algunos datos clave de sus planes de premios.



Lotería de Manizales: resultado del sorteo 4970

La Lotería de Manizales realizó este miércoles el sorteo número 4970, uno de los más esperados por los jugadores habituales de esta lotería tradicional del departamento de Caldas. El premio mayor anunciado para esta edición fue de 3.000 millones de pesos.



Premio mayor:

Serie:

La Lotería de Manizales también cuenta con un amplio plan de premios secos que incluye bolsas de 300, 200, 100, 80, 60, 50 y 40 millones de pesos, lo que amplía las posibilidades de obtener algún premio más allá del mayor.



Lotería del Meta: resultado del sorteo 3313

La Lotería del Meta volvió a poner en juego este miércoles su premio principal dentro del sorteo número 3313. Esta lotería es una de las más reconocidas del oriente colombiano y mantiene sorteos semanales con millonarios premios para sus compradores.



Premio mayor:

Serie:

Para esta edición, el premio mayor ofrecido fue de 1.800 millones de pesos, según la información publicada por medios que siguieron la jornada de sorteos del miércoles.



Lotería del Valle: resultado del sorteo 4863

Otra de las protagonistas de la noche fue la Lotería del Valle, que realizó el sorteo número 4863 y mantuvo uno de los premios mayores más altos entre las loterías tradicionales del país.



Premio mayor:

Serie:

La entidad puso en juego un premio mayor de 9.000 millones de pesos, uno de los acumulados más atractivos dentro de las loterías colombianas.



Baloto y Revancha: números ganadores del 26 de agosto de 2026

Además de las loterías tradicionales, los jugadores también estuvieron pendientes de Baloto, el principal juego tipo loto de Colombia. A diferencia de las loterías convencionales, aquí es necesario acertar cinco números principales y una Superbalota para acceder al premio mayor.



Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

La modalidad Revancha permite participar en un segundo sorteo con una apuesta adicional, lo que incrementa las opciones de ganar dentro del mismo juego.



Qué hacer si tiene un billete o una apuesta ganadora

Después de revisar los resultados, lo más importante es conservar el comprobante original del juego. Tanto las loterías tradicionales como Baloto exigen presentar el documento o tiquete válido para iniciar cualquier proceso de reclamación del premio correspondiente. Además, siempre es recomendable verificar los números en los canales oficiales de cada operador para evitar errores al momento de confirmar una apuesta ganadora. Con los sorteos del 26 de agosto ya definidos, miles de jugadores en Colombia comienzan ahora a mirar hacia las próximas jornadas, esperando que la suerte aparezca en alguno de los principales juegos de azar del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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