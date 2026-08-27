Precio del dólar hoy en Colombia: TRM sube a más de $3.100 este jueves 27 de agosto

El mercado cambiario colombiano amaneció con una nueva TRM este jueves 27 de agosto de 2026. Tras semanas con una marcada tendencia a la baja que llegó a ilusionar con un dólar por debajo de los tres mil pesos, la divisa registró un repunte. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy se fijó en $3.118,24 pesos, lo que representa una subida de $36,57 pesos (+1,19%) frente al día anterior. Este comportamiento refleja que la volatilidad económica sigue latente, impulsada por el mercado SPOT, que inició operaciones al alza con un promedio de $3.125,53 pesos

El fortalecimiento de la divisa local obedece a tres pilares fundamentales: los sólidos datos del Producto Interno Bruto (PIB) reportados en el segundo trimestre, el atractivo diferencial en las tasas de interés y el constante flujo de capitales hacia el mercado nacional. A nivel internacional, factores como la incertidumbre geopolítica en el Estrecho de Ormuz, la estabilidad en los precios del petróleo sobre los 86 dólares y la expectativa por la publicación del indicador de inflación PCE en Estados Unidos mantienen atento al mercado sobre las decisiones de política monetaria que adopte la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Según análisis del sector fintech, los indicadores técnicos ubican la tendencia del par dólar/peso en terreno bajista, situando los niveles clave de soporte en la barrera psicológica de los $3.000 y resistencias cercanas a los $3.100.

Así ha cambiado la TRM durante agosto y el resto del año

Para comprender el impacto del precio actual, es necesario analizar el comportamiento histórico reciente de la divisa. El dólar en Colombia venía de registrar mínimos que no se observaban desde hacía meses, estabilizándose por debajo de los $3.100 pesos Al revisar el historial de la última semana, certificado por la SFC, se observa un cambio de rumbo:



Jueves 20 de agosto: La TRM inició este ciclo en $3.053,48 pesos

Viernes 21 de agosto: Se reportó un leve ascenso hasta los $3.062,96 pesos

Sábado 22 al lunes 24 de agosto: La divisa se mantuvo estable en $3.048,12 pesos, marcando el punto más bajo.

Martes 25 de agosto: Se inició el repunte situando la tasa en $3.056,51 pesos

Miércoles 26 de agosto: La TRM superó el umbral de los $3.080 para ubicarse en $3.081,67 pesos

Jueves 27 de agosto: El incremento consolidó cinco jornadas consecutivas de alzas sostenidas, fijando el valor de hoy en $3.118,24 pesos

A pesar del repunte, la tendencia a mediano plazo (últimos 30 días) sigue siendo bajista y sólida. El dólar se ubica un 17% por debajo del valor de inicio de año ($3.757,08 pesos) y un 22,9% inferior a la tasa de hace doce meses ($4.044,51 pesos)



Precios del dólar en casas de cambio por ciudades hoy, 27 de agosto

Para las personas que requieren realizar compras en efectivo, viajes al exterior o giros internacionales, los establecimientos de cambio autorizados por la DIAN presentan tarifas independientes a la TRM bancaria oficial. A continuación, se relacionan los promedios de referencia registrados al inicio de la jornada en las principales capitales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $2.990 $3.060 Medellín $2.970 $3.050 Cali $2.980 $3.070 Barranquilla $2.960 $3.040 Pereira $2.970 $3.060

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ



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