¿Cayó el Sinuano Día? Consulte el resultado del sorteo de hoy, domingo 1 de noviembre

El Sinuano Día es un juego de chance colombiano que tiene sus raíces en el departamento de Córdoba y debe su nombre al río Sinú. Es uno de los sorteos tradicionales de la región Caribe y cuenta con autorización y vigilancia de las entidades encargadas de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Este domingo 1 de noviembre de 2026 se realizará una nueva edición del sorteo, en la que los participantes podrán probar suerte con sus apuestas. El juego se lleva a cabo todos los días, incluidos domingos y festivos, y permite seleccionar diferentes combinaciones numéricas para participar por premios en dinero.

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¿Cómo se juega el Sinuano Día?

Para participar, los apostadores deben elegir un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y definir cuánto dinero desean apostar. El valor de la jugada puede variar de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.



Las apuestas se realizan en puntos de venta autorizados y el jugador recibe un comprobante que debe conservar para verificar el resultado y reclamar un eventual premio.



El juego cuenta con distintas modalidades, que permiten apostar a una, dos, tres o cuatro cifras. El monto que puede recibir cada participante depende de la cantidad de números acertados, el orden de la combinación y el valor apostado.

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¿Cuál es el plan de premios del Sinuano Día?

El Sinuano cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El dinero que puede ganar cada participante depende de la cantidad de cifras acertadas y del valor que haya jugado.

Entre los multiplicadores de referencia se encuentran:



Modalidad Pago por cada $1 apostado Una cifra (uña) $5 Dos cifras $50 Tres cifras $400 Cuatro cifras (superpleno) $4.500

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original de la apuesta, pues este documento es necesario para verificar el resultado y solicitar el pago.

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Para reclamar un premio deben presentar el comprobante de juego y su documento de identidad en los puntos de pago autorizados por el operador.

Es importante revisar las condiciones de cobro, especialmente cuando se trata de premios de mayor cuantía, ya que pueden requerirse documentos adicionales y trámites específicos.

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Los ganadores cuentan con un plazo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para reclamar el dinero correspondiente. Una vez vencido ese periodo, los premios no reclamados reciben el tratamiento establecido en la normativa colombiana para los recursos destinados a la salud.

Resultado del Sinuano Día hoy, domingo 1 de noviembre de 2026

El sorteo del Sinuano Día de este domingo 1 de noviembre está programado para las 2:30 de la tarde. La jornada se realiza diariamente, incluidos domingos y festivos.



Número ganador:

Quinta:

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.