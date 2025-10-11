En vivo
Cayó Lotería de Medellín y afortunado se lleva $16.000 millones: también hay ganador de un seco

Cayó Lotería de Medellín y afortunado se lleva $16.000 millones: también hay ganador de un seco

Colombia amaneció con un nuevo millonario; el usuario se llevó el premio mayor de la Lotería de Medellín. Además, cayó un seco de $10 millones y otro jugador ganó un bono de viaje por el mismo valor.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 11 de oct, 2025

Cayó Lotería de Medellín y afortunado se lleva $16.000 millones -
Getty Images - Lotería de Medellín

