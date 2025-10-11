Cayó Lotería de Medellín y afortunado se lleva $16.000 millones: también hay ganador de un seco

El más reciente sorteo de la Lotería de Medellín, realizado el viernes 10 de octubre de 2025, dejó como resultado un nuevo ganador del premio mayor. Se trata de una cifra significativa que, como es habitual, genera expectativa entre los participantes y seguidores de este tipo de juegos de azar. El monto entregado en esta ocasión asciende a $16.000 millones de pesos, lo que convierte este sorteo en uno de los más comentados en los últimos meses.

La noticia fue confirmada por los canales oficiales de la Lotería de Medellín, que también publicaron el listado completo de los premios secundarios, conocidos como “secos”. Estos premios, aunque de menor cuantía que el principal, representan oportunidades reales para quienes participaron en el sorteo.



Número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín

El número que resultó favorecido con el premio mayor fue el 2619 de la serie 045. Este billete fue adquirido a través de la plataforma digital LOTTIRED, lo que indica que el comprador utilizó medios electrónicos para participar en el sorteo. Esta modalidad de compra ha ganado terreno en los últimos años, especialmente entre quienes prefieren evitar desplazamientos físicos o buscan mayor comodidad.

La digitalización de las loterías ha permitido que más personas accedan a los sorteos desde cualquier lugar del país. En este caso, el uso de una plataforma virtual fue clave para que el nuevo ganador pudiera participar y resultar favorecido.

Premios secos entregados en el sorteo



Además del premio mayor, el sorteo número 4804 repartió una serie de premios secos. Estos se asignan a combinaciones específicas de número y serie, y sus valores varían entre los $10 millones y los $1.000 millones. A continuación, le presentamos el listado completo:



Secos de $1.000 millones

0193 — Serie 232

6843 — Serie 257

Secos de $700 millones

5089 — Serie 294

7455 — Serie 392

Secos de $500 millones

7540 — Serie 047

9975 — Serie 290

Secos de $100 millones

1011 — Serie 016

4096 — Serie 138

4827 — Serie 243

7800 — Serie 292

8241 — Serie 111

9454 — Serie 026

Secos de $50 millones

3179 — Serie 093

3638 — Serie 480

5082 — Serie 400

5495 — Serie 319

5790 — Serie 030

7713 — Serie 490

9133 — Serie 450

Secos de $20 millones

0468 — Serie 442

1555 — Serie 332

3912 — Serie 470

3954 — Serie 084

4682 — Serie 217

4880 — Serie 321

5101 — Serie 200

5623 — Serie 099

7161 — Serie 186

9503 — Serie 088

Secos de $10 millones



1209 — Serie 005

1463 — Serie 082

4570 — Serie 046

5069 — Serie 273

5405 — Serie 090

5939 — Serie 049

6076 — Serie 497

6367 — Serie 456

6953 — Serie 308

7031 — Serie 075

7209 — Serie 409

7472 — Serie 009

7871 — Serie 090

7905 — Serie 176

8651 — Serie 204

Estos premios adicionales permiten que más personas resulten beneficiadas, incluso si no obtuvieron el premio mayor. La distribución de los secos es parte del esquema habitual de los sorteos de la Lotería de Medellín.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Para quienes hayan resultado ganadores, el proceso de reclamación está claramente definido. El billete debe presentarse en buen estado, junto con el documento de identidad del titular. El trámite puede realizarse en las oficinas de la Lotería de Medellín o en los puntos autorizados por la Beneficencia de Antioquia.

En el caso de premios menores a $20 millones, estos pueden ser reclamados en agencias distribuidoras autorizadas en distintas regiones del país. Para premios superiores, es probable que se requiera un proceso adicional de validación. Es importante tener en cuenta que el plazo para reclamar cualquier premio es de un año a partir de la fecha del sorteo. Si el ganador no se presenta dentro de ese tiempo, pierde el derecho a cobrar el dinero.



Además, los premios que superan los $1.824.000 están sujetos a una retención del 20% por concepto de impuestos, según lo establece la normativa tributaria vigente en Colombia.

