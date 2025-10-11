Cayó Lotería de Medellín y afortunado se lleva $16.000 millones: también hay ganador de un seco

Publicidad
El más reciente sorteo de la Lotería de Medellín, realizado el viernes 10 de octubre de 2025, dejó como resultado un nuevo ganador del premio mayor. Se trata de una cifra significativa que, como es habitual, genera expectativa entre los participantes y seguidores de este tipo de juegos de azar. El monto entregado en esta ocasión asciende a $16.000 millones de pesos, lo que convierte este sorteo en uno de los más comentados en los últimos meses.
La noticia fue confirmada por los canales oficiales de la Lotería de Medellín, que también publicaron el listado completo de los premios secundarios, conocidos como “secos”. Estos premios, aunque de menor cuantía que el principal, representan oportunidades reales para quienes participaron en el sorteo.
El número que resultó favorecido con el premio mayor fue el 2619 de la serie 045. Este billete fue adquirido a través de la plataforma digital LOTTIRED, lo que indica que el comprador utilizó medios electrónicos para participar en el sorteo. Esta modalidad de compra ha ganado terreno en los últimos años, especialmente entre quienes prefieren evitar desplazamientos físicos o buscan mayor comodidad.
La digitalización de las loterías ha permitido que más personas accedan a los sorteos desde cualquier lugar del país. En este caso, el uso de una plataforma virtual fue clave para que el nuevo ganador pudiera participar y resultar favorecido.
Premios secos entregados en el sorteo
Además del premio mayor, el sorteo número 4804 repartió una serie de premios secos. Estos se asignan a combinaciones específicas de número y serie, y sus valores varían entre los $10 millones y los $1.000 millones. A continuación, le presentamos el listado completo:
Estos premios adicionales permiten que más personas resulten beneficiadas, incluso si no obtuvieron el premio mayor. La distribución de los secos es parte del esquema habitual de los sorteos de la Lotería de Medellín.
Para quienes hayan resultado ganadores, el proceso de reclamación está claramente definido. El billete debe presentarse en buen estado, junto con el documento de identidad del titular. El trámite puede realizarse en las oficinas de la Lotería de Medellín o en los puntos autorizados por la Beneficencia de Antioquia.
En el caso de premios menores a $20 millones, estos pueden ser reclamados en agencias distribuidoras autorizadas en distintas regiones del país. Para premios superiores, es probable que se requiera un proceso adicional de validación. Es importante tener en cuenta que el plazo para reclamar cualquier premio es de un año a partir de la fecha del sorteo. Si el ganador no se presenta dentro de ese tiempo, pierde el derecho a cobrar el dinero.
Además, los premios que superan los $1.824.000 están sujetos a una retención del 20% por concepto de impuestos, según lo establece la normativa tributaria vigente en Colombia.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL