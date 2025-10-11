Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, sábado 11 de octubre de 2025: números ganadores

Publicidad
Hoy, sábado 11 de octubre de 2025, se lleva a cabo el sorteo de El Dorado Mañana. El sorteo de El Dorado Mañana es parte de la rutina diaria de los juegos de chance en Colombia. Se realiza en el horario habitual que maneja la empresa operadora, y como es costumbre, la cita es a las 11:00 a.m. A esa hora se conoce el número ganador del día, y miles de personas están pendientes del resultado. Este juego se lleva a cabo de lunes a sábado, y permite participar con combinaciones de hasta cuatro cifras. Los resultados se transmiten en vivo por los canales oficiales, pero si alguien no puede verlo en el momento, también tiene la opción de consultarlos después en las plataformas digitales autorizadas.
Cada sorteo tiene un número consecutivo que lo identifica, lo que facilita que los jugadores puedan hacer seguimiento a sus apuestas y verificar si han ganado. Para este sábado, está programado el sorteo número 5243 de El Dorado Mañana. Como ocurre cada día, será seguido por muchas personas que participan regularmente en esta modalidad. Quienes estén interesados pueden ver el resultado en tiempo real o revisar el acta oficial una vez termine la transmisión. Y como siempre, es importante conservar el tiquete en buen estado, por si se necesita hacer alguna verificación o reclamar un premio.
El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es el . Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este martes:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:
Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Mañana
|10 octubre 2025
|1123-8
|Dorado Mañana
|09 octubre 2025
|1975-4
|Dorado Mañana
|08 octubre 2025
|3931-4
|Dorado Mañana
|07 octubre 2025
|3822-3
|Dorado Mañana
|06 octubre 2025
|5711-6
|Dorado Mañana
|04 octubre 2025
|9546-7
|Dorado Mañana
|03 octubre 2025
|2068-8
|Dorado Mañana
|02 octubre 2025
|6292-1
|Dorado Mañana
|01 octubre 2025
|7254-4
|Dorado Mañana
|30 septiembre 2025
|8039-3
Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.
Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.
Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.
Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL