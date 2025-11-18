Cebolla, fríjol y más productos que bajaron precio en Bogotá hoy 18 de noviembre, según Corabastos

Después de un fin de semana festivo, el principal mercado mayorista de la capital, Corabastos, ha iniciado la semana con una dinámica de precios favorable para el bolsillo de los consumidores, a pesar de las mínimas variaciones registradas en solo once productos. La jornada de hoy se caracterizó por un predominio en la baja de cotizaciones en nueve productos esenciales, mientras que solo dos experimentaron un leve incremento.

Según los reportes del mercado, la entrada de vehículos con carga alcanzó las 974 unidades, totalizando un suministro de 6.681 toneladas de alimentos. Esta alta oferta es una de las claves para entender el abaratamiento de varios vegetales y hortalizas.

Nueve productos con baja de precio, según Corabastos

La buena noticia para las familias que hoy hacen mercado es que la abundancia en cosecha y la estacionalidad han jugado a favor de los precios, haciendo más asequibles alimentos de consumo diario. Entre los alimentos con mayor disminución en sus precios se encuentran los siguientes:



Producto Unidad de Medida Precio Anterior (COP) Precio Actual (COP) Variación Causa Principal (Declaración) Alcachofa Docena 60.000 30.000 $$-50\%$$

Estacionalidad y oferta Apio Docena (10 kg) 20.000 15.000 $$-25\%$$

Estacionalidad y oferta Brócoli Docena 60.000 40.000 $$-33,3\%$$

Estacionalidad y oferta Cebolla larga Rollo (30 kg) 60.000 50.000 $$-16,7\%$$

Estacionalidad y oferta Cilantro Atado (10 kg) 35.000 30.000 $$-14,3\%$$

Estacionalidad y oferta Espinaca Atado (10 kg) 35.000 30.000 $$-14,3\%$$

Estacionalidad y oferta Fríjol verde Bulto (50 kg) 200.000 180.000 $$-10\%$$

Estacionalidad y oferta Habichuela Bulto (50 kg) 120.000 100.000 $$-16,7\%$$

Estacionalidad y oferta Lechuga Docena 25.000 20.000 $$-20\%$$

Estacionalidad y oferta

El alivio más significativo para el bolsillo lo proporciona la alcachofa, que redujo su precio en un impresionante 50%. La docena cuesta la mitad de lo que valía antes del fin de semana. Le sigue el brócoli, con una rebaja de más del 33%, y el apio, cuya docena es ahora un 25% más barata.



Productos que subieron de precio

No obstante, la dinámica de la oferta y la demanda generó una presión alcista en dos productos que llegan diariamente de la Sabana de Bogotá: la acelga y la zanahoria. Los comerciantes explicaron que el alto grado de humedad de los últimos días, sumado a una alta demanda registrada, fue el factor detrás de estos incrementos.

Acelga: El atado de 10 kilogramos subió $2.000, pasando de $18.000 a $20.000 .

El atado de 10 kilogramos subió $2.000, pasando de $18.000 a . Zanahoria: El bulto de 50 kilogramos tuvo un alza de $10.000, cotizándose ahora en $140.000, frente a los $130.000 de la semana pasada.

La acelga fue el producto con el mayor incremento porcentual, subiendo un 11,11% en el costo de su atado de 10 kilogramos. La zanahoria subió un 7,69%. Ambos productos son abastecidos diariamente desde la Sabana de Bogotá.



Perspectivas para el consumidor

La alta disponibilidad de hortalizas de hoja provenientes de la Sabana de Bogotá, la excelente oferta de aguacate Hass, y una buena cantidad de arveja verde y habichuela sugieren que el mercado continuará ofreciendo opciones para que los consumidores logren "rendir el presupuesto familiar", tal como lo explica Corabastos.

Ahora bien, los compradores deben aprovechar la estacionalidad en productos como la alcachofa, el apio y la lechuga, que hoy presentan precios históricamente bajos, mientras planean sus compras teniendo en cuenta el leve encarecimiento de la acelga y la zanahoria.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO