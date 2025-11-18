En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Cebolla, fríjol y más productos que bajaron precio en Bogotá hoy 18 de noviembre, según Corabastos

Cebolla, fríjol y más productos que bajaron precio en Bogotá hoy 18 de noviembre, según Corabastos

La mayor central de abastos del país emitió su informe diario sobre el precio de los principales productos de la canasta familiar. ¿Cuáles fueron las principales variaciones y qué alimentos bajaron de precio?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
En plazas de mercado también bajaron precios de varios alimentos de la canasta familiar

Publicidad

Publicidad

Publicidad