Fondo Nacional del Ahorro prestará hasta el 100% para comprar vivienda este 2026: esto debe hacer

A partir del primer trimestre de 2026, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) habilitará una línea de crédito para adquirir vivienda sin necesidad de contar con cuota inicial. Esta medida permitirá financiar hasta el 100 % del valor del inmueble, tanto para viviendas nuevas como usadas, lo que representa un cambio significativo frente al modelo vigente, que requiere un aporte mínimo del 10 % del costo total.

Laura Milena Roa Zeidán, presidenta del FNA, confirmó durante una entrevista con Noticias Caracol que este beneficio será una realidad en el primer trimestre de este año. Hasta 2025, el Fondo Nacional del Ahorro otorgaba créditos hipotecarios financiando hasta el 90 % del valor del inmueble, obligando a los solicitantes a disponer de al menos un 10 % en recursos propios.



Requisitos para que el FNA le preste el 100% para comprar vivienda

Aunque no habrá que disponer de la cuota inicial, sí existen requisitos fundamentales:



Disciplina financiera avalada por ahorro: debe demostrarse constancia en el ahorro a través del Ahorro Voluntario Contractual (AVC) o AVC Plus, o mediante cesantías trasladadas al FNA.

Mínimo exigido: se exige que el ahorro acumulado equivalga al menos a 1,2 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Capacidad de pago: como en cualquier crédito hipotecario, se evalúa la capacidad de endeudamiento del solicitante en relación con sus ingresos.

Propiedad habilitada: el inmueble debe ser financiable por el FNA, ya sea nuevo o usado, y cumplir con condiciones técnicas (sismo‑resistencia, permisos, etc.)

Ahorro Voluntario Contractual (AVC y AVC Plus)

Ambos están diseñados para premiar la disciplina más que el monto ahorrado, ofreciendo libertad en montos, periodicidad y plazos. Los productos financieros clave son:



AVC: orientado a independientes o personas sin cesantías; permite fijar metas de ahorro flexibles.

AVC Plus: ofrece mayor flexibilidad, modificabilidad del plan, retiros sin penalización y rentabilidad del 2 % efectivo anual.

Aunque el FNA exige demostrar el ahorro, no se imponen plazos rígidos ni montos mensuales fijos; se prioriza la regularidad y constancia en los aportes. Por ejemplo, la presidenta del FNA, Laura Milena Roa, señaló que si un afiliado gana $500.000 debe ahorrar, por ejemplo 10 % ($50.000) al mes, reforzando el enfoque automático y disciplinado.



FNA ofrece créditos de vivienda a personas reportadas en Datacrédito

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) mantiene una política inclusiva con respecto a los afiliados que han sido reportados en centrales de riesgo como Datacrédito o CIFIN. Aunque estos reportes dificultan el acceso a productos financieros convencionales, el FNA reconoce que muchas veces las situacines negativas tienen un trasfondo temporal, relacionadas con deudas pequeñas o dificultades episódicas.



Sin embargo, hay un requisito clave: presentar el paz y salvo que acredite que la deuda generadora del reporte ha sido completamente saldada. Este documento es indispensable para que el interesado pueda acceder a los beneficios crediticios del Fondo.



La presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, ha confirmado en distintos medios que una vez se cuente con el paz y salvo, el afiliado reportado podrá acceder a la línea de crédito para vivienda, aplicable a proyectos VIS (Vivienda de Interés Social) y VIP (Vivienda de Interés Prioritario).



¿Cómo puedo trasladar mis cesantías al Fondo Nacional del Ahorro?

Para iniciar el traslado de sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, el afiliado debe cumplir los siguientes pasos:



Diligenciamiento del Formulario Único de Solicitud de Afiliación

Se debe descargar desde la página del FNA o solicitarlo en un Punto de Atención.

Debe completarse utilizando tinta negra, con letra legible, sin tachones ni enmendaduras. Además, requiere impresión dactilar clara y firma al final del formulario.

Debe entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía por ambos lados. No se aceptan impresiones escaneadas o de fax.

Presentación de la solicitud

Existe la opción de realizar el trámite de forma presencial, acudiendo a un Punto de Atención del FNA, o de manera virtual, ingresando al portal “Fondo en Línea”.

En el caso del trámite virtual, se debe ingresar al menú “Afiliaciones digitales” y seleccionar “Traslado de cesantías”, para luego cargar los datos requeridos, la cédula escaneada y completar el reconocimiento facial.

Proceso interno del FNA

Revisión: verificación de que la solicitud cumpla con los requisitos formales.

Ingreso al sistema: los datos son registrados digitalmente por el FNA.

Radicación: se envía una orden al fondo actual para que realice la transferencia de los recursos.

Aprobación: una vez recibido el reporte del fondo de origen, y acreditado el saldo en la cuenta del afiliado dentro del FNA, finaliza el proceso.

La consignación de las cesantías por parte del empleador suele reflejarse en la cuenta del FNA en 1 a 5 días hábiles, luego de que la entidad receptora informa al fondo administrador. En el caso del traslado electrónico, el tiempo total puede extenderse hasta 45 días hábiles, y el afiliado recibe una confirmación por correo electrónico.

