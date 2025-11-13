En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Mazorca, arveja y más bajaron de precio hoy 13 de noviembre en Bogotá, según Corabastos

Mazorca, arveja y más bajaron de precio hoy 13 de noviembre en Bogotá, según Corabastos

El más reciente informe de la mayor central de abastos de Colombia dio a conocer la lista de productos que bajaron de precio este jueves 13 de noviembre.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
alimentos comida frutas verduras plaza de mercado.jpg
Imagen de referencia. -
Foto: archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad