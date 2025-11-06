Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 6 de noviembre de 2025: números ganadores

El Chontico Día, uno de los juegos de azar que más se juegan en el Valle del Cauca, lleva a cabo este jueves, 6 de noviembre de 2025, el sorteo 8240. La transmisión en vivo se realiza a la 1:00 de la tarde todos los días, incluyendo festivos. Durante la emisión del Chontico Día, se muestra el proceso de extracción de cifras, conforme a lo establecido por el sistema de juego. Cada fase del sorteo se realiza bajo controles definidos por la normativa vigente. Estos procedimientos se aplican para asegurar que el desarrollo se lleve a cabo según lo previsto. Al finalizar, la Lotería del Valle del Cauca publica el número correspondiente.



Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 6 de noviembre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6348 04 de Noviembre del 2025 2107 Chontico Día 8239 04 de Noviembre del 2025 4137 Chontico Noche 6347 03 de Noviembre del 2025 7599 Chontico Día 8238 03 de Noviembre del 2025 2651 Chontico Noche 6346 02 de Noviembre del 2025 7952 Chontico Día 8237 02 de Noviembre del 2025 0619 Chontico Noche 6345 01 de Noviembre del 2025 4022 Chontico Día 8236 01 de Noviembre del 2025 4395 Chontico Noche 6344 31 de Octubre del 2025 5983 Chontico Día 8235 31 de Octubre del 2025 1258 Super Chontico Noche 6343 30 de Octubre del 2025 8081 Chontico Noche 6342 30 de Octubre del 2025 2869 Chontico Día 8234 30 de Octubre del 2025 3691 Chontico Noche 6341 29 de Octubre del 2025 5131 Chontico Día 8233 29 de Octubre del 2025 5718 Chontico Noche 6340 28 de Octubre del 2025 7079 Chontico Día 8232 28 de Octubre del 2025 2599 Chontico Noche 6339 27 de Octubre del 2025 4012 Chontico Día 8231 27 de Octubre del 2025 8101 Chontico Noche 6338 26 de Octubre del 2025 7724 Chontico Día 8230 26 de Octubre del 2025 4583 Chontico Noche 6337 25 de Octubre del 2025 8229 Chontico Día 8229 25 de Octubre del 2025 7707 Chontico Noche 6336 24 de Octubre del 2025 9847 Chontico Día 8228 24 de Octubre del 2025 8161

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras. Defina el valor de la apuesta. Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL