Vea el debate entre Claudia López y Leonardo Huerta, precandidatos de la Consulta de las Soluciones

Se acerca cada vez más la primera cita de los colombianos en las urnas. El próximo 8 de marzo se votarán tres consultas interpartidistas y también se eligirán a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Una de esas consultas es la denominada "Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación", que se enuncia como una alternativa frente a la izquierda y la derecha. También estarán el "Frente por la Vida" con cinco precandidatos de izquierda y "La Gran Consulta por Colombia" con nueve aspirantes. Los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral. Si marcan más de un precandidato, el voto será anulado.

Como antesala a esa jornada, Noticias Caracol ha organizado debates con los precandidatos de las tres consultas para que hablen sobre sus propuestas y respondan las preguntas de la ciudadanía. El turno este jueves 12 de febrero es para la "Consulta de las Soluciones". Así las cosas, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y Leonardo Huerta, exdefensor del Pueblo delegado para la salud, participarán en este debate a partir de las 7 a.m. El lunes y martes lo hicieron los integrantes de "La Gran Consulta por Colombia" y este viernes será el momento del "Frente por la Vida".



