En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
SICARIATO GIMNASIO
NIÑA DETENIDA POR ICE
GENERAL URREGO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Vea el debate entre Claudia López y Leonardo Huerta, precandidatos de la Consulta de las Soluciones
EN VIVO

Vea el debate entre Claudia López y Leonardo Huerta, precandidatos de la Consulta de las Soluciones

La exalcaldesa de Bogotá y el exdefensor del Pueblo delegado para la salud hablan en Noticias Caracol este jueves a partir de las 7 a.m. sobre sus propuestas y responden las preguntas de los ciudadanos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de feb, 2026
Comparta en:
Debate Consulta de las Soluciones: estas son las propuestas de Claudia López y Leonardo Huerta.

Se acerca cada vez más la primera cita de los colombianos en las urnas. El próximo 8 de marzo se votarán tres consultas interpartidistas y también se eligirán a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Una de esas consultas es la denominada "Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación", que se enuncia como una alternativa frente a la izquierda y la derecha. También estarán el "Frente por la Vida" con cinco precandidatos de izquierda y "La Gran Consulta por Colombia" con nueve aspirantes. Los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral. Si marcan más de un precandidato, el voto será anulado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Debate Gran Consulta 2
    Esta es la segunda parte del debate de la Gran Consulta por Colombia. -
    Fotos: archivo y Colprensa
    Elecciones Colombia

    ¿Qué conversación cambió su vida? Esto respondieron precandidatos de la Gran Consulta por Colombia

  2. Pensión
    Una pensión es un pago mensual que reciben las personas trabajadoras, dependientes o independientes, en el momento de su retiro laboral.
    Freepik
    Elecciones Colombia

    ¿Subirían la edad de jubilación? Esto responden los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia

Como antesala a esa jornada, Noticias Caracol ha organizado debates con los precandidatos de las tres consultas para que hablen sobre sus propuestas y respondan las preguntas de la ciudadanía. El turno este jueves 12 de febrero es para la "Consulta de las Soluciones". Así las cosas, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y Leonardo Huerta, exdefensor del Pueblo delegado para la salud, participarán en este debate a partir de las 7 a.m. El lunes y martes lo hicieron los integrantes de "La Gran Consulta por Colombia" y este viernes será el momento del "Frente por la Vida".

Siga todos los detalles aquí.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Claudia López

Leonardo Huerta

Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad