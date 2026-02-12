Ataque simultáneo en bases militares de Arauca: uniformada de la FAC quedó herida

Se reportaron en la mañana de este jueves varios ataques simultáneos por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) a bases aéreas del departamento de Arauca. Los primeros se registraron en el municipio de Fortul y en Saravena. Según se conoce de manera preliminar, una mujer de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) resultó herida, y una aeronave también sufrió afectaciones.

Los ataques se están propinando a través de drones que lanzan granadas de mortero, por lo que la uniformada resultó herida por las esquirlas que fueron causadas por estos artefactos. El Ejército Nacional le confirmó a Noticias Caracol que hay cuatro bases militares del departamento que están en alerta máxima, por lo que en este momento los miembros de las Fuerzas Militares se encuentran en búsqueda de cubierta y repeliendo estos ataques, por lo que envían nuevas tropas a la zona.

"En la mañana de hoy, el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, Arauca, fue atacado por terroristas del grupo armado organizado ELN, utilizando aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos. En la acción criminal resultó herida una oficial de nuestra Fuerza Aeroespacial. De manera inmediata se ordenó el despliegue de tropas de apoyo y se activaron las capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, para reforzar la maniobra militar en la región y evitar acciones criminales en otras unidades", indicó el Ejército Nacional en un comunicado.



Las autoridades confirmaron que la situación se encuentra en desarrollo. El despliegue ofensivo continúa para contrarrestar estos ataques terroristas y salvaguardar la integridad de las tropas y de la población.



#LOÚLTIMO | Reportan un ataque simultáneo con drones a dos bases militares en los municipios de Fortul y Saravena, Arauca. Una uniformada de la Fuerza Aeroespacial resultó herida.



