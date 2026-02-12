En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
SICARIATO GIMNASIO
NIÑA DETENIDA POR ICE
GENERAL URREGO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ataque simultáneo en bases militares de Arauca: uniformada de la FAC quedó herida

Ataque simultáneo en bases militares de Arauca: uniformada de la FAC quedó herida

Los primeros ataques con drones se registraron en los municipios de Fortul y Saravena. El Ejército confirmó que hay cuatro bases militares en alerta máxima.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 12 de feb, 2026
Comparta en:
Liberan a los cinco soldados que fueron secuestrados en Tame, Arauca
Arauca. Imagen de referencia. -
Archivo

Se reportaron en la mañana de este jueves varios ataques simultáneos por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) a bases aéreas del departamento de Arauca. Los primeros se registraron en el municipio de Fortul y en Saravena. Según se conoce de manera preliminar, una mujer de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) resultó herida, y una aeronave también sufrió afectaciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los ataques se están propinando a través de drones que lanzan granadas de mortero, por lo que la uniformada resultó herida por las esquirlas que fueron causadas por estos artefactos. El Ejército Nacional le confirmó a Noticias Caracol que hay cuatro bases militares del departamento que están en alerta máxima, por lo que en este momento los miembros de las Fuerzas Militares se encuentran en búsqueda de cubierta y repeliendo estos ataques, por lo que envían nuevas tropas a la zona.

Últimas Noticias

  1. Registraduría dará documentos de identidad gratuitos a víctimas en Córdoba: paso a paso
    Registraduría
    COLOMBIA

    Registraduría dará documentos de identidad gratuitos a afectados por lluvias en Córdoba: paso a paso

  2. Alerta de lluvias en Colombia 2026: Ideam alerta por inundaciones y deslizamientos
    Alerta de lluvias en Colombia 2026: Ideam alerta por inundaciones y deslizamientos -
    Getty Images - Ideam
    BOGOTÁ

    Ideam informa cuáles regiones tendrán lluvias hoy: alerta de deslizamientos e inundaciones

"En la mañana de hoy, el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, Arauca, fue atacado por terroristas del grupo armado organizado ELN, utilizando aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos. En la acción criminal resultó herida una oficial de nuestra Fuerza Aeroespacial. De manera inmediata se ordenó el despliegue de tropas de apoyo y se activaron las capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, para reforzar la maniobra militar en la región y evitar acciones criminales en otras unidades", indicó el Ejército Nacional en un comunicado.

Las autoridades confirmaron que la situación se encuentra en desarrollo. El despliegue ofensivo continúa para contrarrestar estos ataques terroristas y salvaguardar la integridad de las tropas y de la población.

Publicidad

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Arauca

Municipio de Fortul

Municipio de Saravena

ELN

Publicidad

Publicidad

Publicidad