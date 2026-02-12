Pilas, el viernes 13 de febrero vence el último plazo para declarar y pagar el ICA en Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) confirmó que el vencimiento para presentar la declaración y pagar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) del periodo noviembre-diciembre de 2025 se cumple el próximo 13 de febrero. El llamado se dirige a quienes deben declarar este impuesto de forma bimestral durante el año 2025.

Para evitar la aplicación de intereses de mora y sanciones, la entidad recomienda cumplir con la obligación dentro del tiempo establecido. El pago se puede realizar en línea a través de la plataforma oficial de la SDH, lo que evita desplazamientos y reduce el riesgo de errores en el proceso.

¿Cómo se realiza el trámite?

Los contribuyentes deben ingresar al sitio web de la Secretaría Distrital de Hacienda, seleccionar el botón de "Pagos Bogotá" y allí escoger la opción ICA – ReteICA para realizar el procedimiento de manera electrónica. Una vez efectuado el pago, el sistema envía automáticamente la confirmación de la transacción al correo electrónico registrado.



El mensaje de confirmación proviene de los remitentes oficiales de la SDH, como @ocimail.shd.gov.co o @awsmail.shd.gov.co. La entidad hace énfasis en que este correo es el único medio válido para recibir la constancia del pago.



¿Quiénes deben declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA)?

El ICA debe declararse de forma bimestral en 2025 por quienes en el año 2024 registraron un impuesto a cargo superior a 391 UVT, que equivalen a 18.402.415 pesos. Esto significa que aquellos contribuyentes cuyo impuesto en 2024 superó ese monto tienen la obligación de presentar la declaración cada dos meses.

Además, quienes así lo deseen pueden hacer un aporte voluntario adicional de hasta el 10% sobre el valor del impuesto. Esta figura se mantiene como una opción para quienes quieren apoyar iniciativas de la ciudad mediante una contribución adicional al momento del pago.



Recomendaciones para evitar fraudes por pago de impuestos

La Secretaría Distrital de Hacienda advierte que todos los trámites relacionados con el ICA son gratuitos y no requieren intermediarios. Por eso, hace un llamado a los contribuyentes para que no realicen pagos por fuera de los canales oficiales ni sigan instrucciones de personas o entidades que ofrezcan agilizar el proceso a cambio de dinero.

La entidad también señaló que no envía enlaces ni comunicaciones solicitando pagos, ni recomienda cuentas bancarias para consignaciones fuera de los mecanismos oficiales. En caso de recibir mensajes sospechosos, se recomienda ignorarlos y reportarlos a la Secretaría.



Nuevas alternativas para pagar impuestos en Bogotá

Con el fin de facilitar el cumplimiento tributario, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) amplió los canales disponibles para realizar el pago de los impuestos. Las opciones incluyen medios digitales y atención presencial en puntos específicos de la ciudad.



Entre las nuevas alternativas se encuentran las billeteras digitales Daviplata y Dale , que permiten efectuar el pago desde el celular, evitando filas y desplazamientos.

, que permiten efectuar el pago desde el celular, evitando filas y desplazamientos. Además, se habilitó un servicio de ventanilla extendida del Banco de Bogotá en varios puntos de atención especializada: en la Calle 114 con Avenida 19, en el Centro Comercial Plaza de las Américas y en el SuperCADE CAD de la 30. En estos lugares se pueden pagar los ocho impuestos distritales, incluso los correspondientes a años anteriores, con efectivo o con tarjeta débito o crédito (Mastercard y Visa) de cualquier entidad bancaria.

incluso los correspondientes a años anteriores, con efectivo o con tarjeta débito o crédito (Mastercard y Visa) de cualquier entidad bancaria. Las facturas para los impuestos de predial y vehículos también se encuentran disponibles en línea, a través del botón "Pagos Bogotá" en el sitio web de la SDH.

Requisitos para aplicar a incentivos en impuestos de Bogotá

Una resolución de la Secretaría Distrital de Hacienda contempla un incentivo adicional del 1% en el impuesto predial y en el de vehículos para los contribuyentes que, antes del vencimiento del plazo, cumplan tres condiciones:



Tener usuario activo en la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda

Contar con autorización de notificación electrónica vigente

Permitir el uso de su información para fines institucionales.

Asimismo, la entidad aclaró que la autoliquidación y el pago virtual constituyen el principal mecanismo para cumplir con las obligaciones tributarias distritales, especialmente para predial, vehículos, ICA, delineación urbana, publicidad exterior visual, fondo de pobres y sobretasa a la gasolina.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co