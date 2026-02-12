Resultados Dorado Tarde, último sorteo jueves 12 de febrero de 2026: números ganadores

Este 12 de febrero de 2026, juega un nuevo sorteo del chance El Dorado Tarde. La transmisión inicia a las 3:30 p. m. y se emite en vivo a través de los canales autorizados en YouTube. Es fundamental conservar el boleto en perfecto estado, ya que cualquier tachón, enmendadura o daño puede invalidarlo y impedir el cobro del premio. Esté atento al desarrollo del sorteo para consultar los resultados completos, incluida la quinta cifra, que forma parte del número ganador.

Números ganadores Dorado Tarde 12 de febrero de 2026

Estos son los números ganadores, con la quinta cifra, del sorteo de este jueves:



Número mayor:

Quinta cifra:

La apuesta únicamente se valida cuando el número seleccionado coincide de manera exacta con la modalidad y el orden de cifras establecidos en el reglamento. El resultado de El Dorado Tarde depende del cumplimiento estricto de esa estructura. Cualquier alteración en las cifras o en su posición invalida la jugada y elimina por completo la posibilidad de cobrar el premio.



Últimos ganadores de El Dorado Tarde

Fecha Número Quinta cifra Miércoles 11 febrero 2026 5369 2 Martes 10 febrero 2026 6084 4 Lunes 09 febrero 2026 3703 6 Sábado 07 febrero 2026 9925 8 Viernes 06 febrero 2026 8281 2 Jueves 05 febrero 2026 8562 0 Miércoles 04 febrero 2026 3756 8 Martes 03 febrero 2026 8644 0 Lunes 02 febrero 2026 9366 1 Sábado 31 enero 2026 5734 2 Viernes 30 enero 2026 2941 1 Jueves 29 enero 2026 6338 6 Miércoles 28 enero 2026 9072 1 Martes 27 enero 2026 6825 4 Lunes 26 enero 2026 2832 5 Sábado 24 enero 2026 9548 6 Viernes 23 enero 2026 0552 6 Jueves 22 enero 2026 3232 1 Miércoles 21 enero 2026 0703 8 Martes 20 enero 2026 0645 1 Lunes 19 enero 2026 0052 5 Sábado 17 enero 2026 0018 0 Viernes 16 enero 2026 3499 9 Jueves 15 enero 2026 5834 2 Miércoles 14 enero 2026 4971 5 Martes 13 enero 2026 4010 2 Sábado 10 enero 2026 3388 4 Viernes 09 enero 2026 8059 6 Jueves 08 enero 2026 7084 2 Miércoles 07 enero 2026 6524 8 Martes 06 enero 2026 9501 5 Lunes 05 enero 2026 4385 2 Sábado 03 enero 2026 5586 6 Viernes 02 enero 2026 8627 4

Modalidades disponibles y valores de pago en el chance El Dorado

El sorteo El Dorado incorpora diversas modalidades de apuesta, definidas para cubrir las opciones disponibles en el juego. Cada modalidad cuenta con una tabla de pagos propia, lo que establece que los premios varíen según la alternativa seleccionada. El monto final a recibir depende del tipo de apuesta y del valor apostado, por lo que cada jugada queda sujeta a las condiciones fijadas en el reglamento:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Tarde?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:



Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Incluir el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, el cobro se realiza únicamente en puntos autorizados, donde se valida el tiquete y se aplican los procedimientos definidos. En montos más altos pueden exigirse pasos adicionales, de acuerdo con el valor del premio y el canal por el cual se efectuó la apuesta, ya sea presencial o digital. Estos procesos se ajustan a la normativa vigente y buscan asegurar el control de la transacción.

Cuando la apuesta se efectúa por medios digitales, el pago puede realizarse mediante transferencia electrónica. Para este trámite, es necesario completar la verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador, con el fin de confirmar la titularidad de la jugada y evitar pagos indebidos. Todos los premios están sujetos a las disposiciones fiscales aplicables. Esto incluye retenciones obligatorias que se descuentan antes del pago, las cuales pueden modificar el valor final entregado al ganador. Por esta razón, es clave tener en cuenta estas condiciones al momento de reclamar el premio.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL