Chontico Día hoy jueves 20 de agosto: números ganadores último sorteo

Este jueves 20 de agosto de 2026, miles de colombianos despiertan con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores del Chontico Día, uno de los juegos de chance más populares del país. Avalado por la Lotería del Valle y regulado por Coljuegos, este sorteo sigue siendo la opción favorita de los apostadores que buscan transformar una pequeña inversión en un gran premio. Presentamos los detalles sobre cómo participar, horarios oficiales, canales de transmisión y el espacio para conocer el número ganador de hoy.



Resultados de Chontico Día: Número ganador de hoy, 20 de agosto de 2026

A continuación, dejamos el espacio habilitado para que actualice y verifique el resultado oficial del sorteo una vez sea transmitido por Telepacífico:



Número ganador hoy:

La Quinta:

(Nota: Recomendamos a todos los apostadores validar sus tiquetes físicos con un vendedor autorizado para confirmar su premio).



¿A qué hora juega el Chontico Día hoy 20 de agosto?

El sorteo del Chontico Día se caracteriza por su puntualidad. Juega de lunes a domingo, incluyendo días festivos. El horario habitual del sorteo son las 1:00 p.m. (hora de Colombia). Es fundamental realizar las apuestas en los puntos autorizados antes de esta hora para participar en la jornada de hoy. Si no logra apostar para este sorteo diurno, recuerde que la marca cuenta con su versión nocturna, el Chontico Noche, que juega más tarde bajo las mismas condiciones de transparencia.



¿Dónde ver el sorteo de Chontico Día en vivo?

La transmisión oficial en vivo se realiza a través de la señal del canal regional Telepacífico. La emisión se transmite de lunes a sábado a la 1:00 p.m., mientras que domingos y días festivos se adelanta ligeramente a las 12:59 p.m. Además de la televisión, los apostadores pueden seguir los resultados actualizados en las plataformas digitales del canal, las redes de la red Gane en el Valle del Cauca, o en los puntos oficiales de Paga Todo.



¿Cómo jugar y ganar con el Chontico Día?

Participar es muy fácil. Los jugadores deben elegir un número de hasta cuatro cifras (del 0000 al 9999) y asociarlo al sorteo Chontico Día. El valor mínimo autorizado por colilla es de $500 pesos (IVA incluido) en puntos autorizados de la red Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El plan de premios ofrece múltiples modalidades de apuestas:



Cuatro cifras directo: Paga $4.500 pesos por cada peso apostado al acertar en orden exacto.

Cuatro cifras combinado: Paga $208 pesos por peso apostado si acierta las cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Paga $400 pesos por cada peso apostado al acertar las últimas tres cifras.

Tres cifras combinado: Entrega $83 pesos por cada peso apostado.

Dos cifras (Pata): Otorga $50 pesos por peso apostado si acierta las últimas dos cifras.

Una cifra (Uña): Ofrece $5 pesos por cada peso apostado al acertar la última cifra.

¿Qué requisitos se necesitan para cobrar los premios de Chontico Día?

Si su número resulta ganador hoy, existen reglas claras para reclamar el dinero. Para premios iguales o superiores a $100.000 pesos, deberá acudir a los puntos autorizados cumpliendo con requisitos clave: ser mayor de edad, presentar el tiquete original diligenciado por el reverso y exhibir la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Asimismo, tenga en cuenta que para premios mayores a 48 UVT (equivalente a $2.513.952 pesos para el año 2026), se aplica una retención en la fuente del 20% por ganancia ocasional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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