¿Por qué Colombia estuvo a punto de un apagón total el día del terremoto del 10 de agosto?

El gerente encargado de XM, Juan Carlos Morales, reveló que Colombia estuvo cerca del apagón total por el terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con lo que informó, entre el 17 y 18 por ciento de la demanda eléctrica se desconectó y varios operadores no tenían comunicación con el resto del sistema.

En detalle, manifestó que tras el sismo se afectó infraestructura y eso llevó a que gran parte de la demanda se desconectara de forma natural. “En términos generales eso significa que sale un montón de demanda del sistema”, explicó sobre el desbalance en el sistema en ese momento y la intervención que tuvo que hacerse con los operadores de energía.

Reseñó que, tras el sismo, hubo más generación de energía, pero cayó la carga, generando un desbalance de forma inmediata. Este fenómeno ocasiona eventos en los sistemas y se debe recuperar la demanda con celeridad. No obstante, por la magnitud del terremoto, algunos operadores quedaron desconectados de todo.



“El desbalance en ese momento fue tan rápido y grande, que indudablemente pudo haber llevado a una condición de apagón total en el sistema interconectado nacional. Sin embargo, las condiciones muestran que la coordinación de protecciones y la forma como se opera permitió, de forma resiliente, sobrepasar un evento como estos”, dijo.



Sobre lo que le espera al país con el fenómeno del Niño, Morales recomendó cuidar el agua y anotó que la otra variable que queda es un manejo eficiente de energía de demanda.

Publicidad

NOTICIS CARACOL