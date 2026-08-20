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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Dólar en Colombia cerca de bajar barrera de los $3.000: ¿por qué cae tanto y cómo aprovecharlo?

Dólar en Colombia cerca de bajar barrera de los $3.000: ¿por qué cae tanto y cómo aprovecharlo?

El 19 de agosto, la divisa cerró en Colombia en 3.032 pesos. Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa, explicó las razones de la caída de esa moneda y quiénes son los beneficiados.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de ago, 2026
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El dólar en Colombia viene registrando un marcado comportamiento a la baja que lo mantiene rondando la barrera de los 3.000 pesos, cerrando recientemente en un promedio de 3.032 pesos. Esta cotización representa niveles mínimos que no se veían en el país desde abril de 2019. En lo corrido del año, la divisa ha retrocedido aproximadamente un 17%, acumulando una caída del 24% en los últimos 12 meses.

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¿Por qué está cayendo el dólar?

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Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa, detalló que la depreciación de la moneda norteamericana responde a una mezcla de coyunturas tanto internacionales como del ámbito local. Entre los factores globales está que el dólar muestra una debilidad generalizada explicada por el alto déficit fiscal y el fuerte incremento de la deuda pública de los Estados Unidos, sumado a una recompra de bonos del tesoro estadounidense que presionó la divisa a la baja.

Adicionalmente, las tensiones por el conflicto en Oriente Medio han elevado los precios del petróleo, lo que incrementa el ingreso de divisas al país gracias a las exportaciones petroleras colombianas

En cuanto a los factores locales, la tendencia de caída se aceleró de manera notable tras conocerse los resultados de las elecciones de primera vuelta en Colombia. Del mismo modo, las elevadas tasas de interés del Banco de la República (en el 12%) actúan como un imán para los inversionistas extranjeros que buscan altos rendimientos. A este flujo se añade la constante llegada de remesas enviadas por colombianos en el exterior a sus familias, detalló Suárez.

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Para el experto, aunque el Banco de la República anunció compras de dólares para intentar suavizar la caída y reducir la volatilidad, la solidez de la tendencia bajista (impulsada tanto por fuerzas locales como globales) podría continuar presionando la tasa de cambio incluso por debajo de los 3.000 pesos.

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Ganadores y perdedores del dólar bajo

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En su análisis, los beneficiados son los importadores que adquieren mercancías a menor precio; los colombianos que viajan al exterior debido al fortalecimiento del peso; y las personas, empresas o el propio Gobierno que poseen deudas contraídas en dólares, ya que disminuye el costo de su saldo y el de su servicio financiero.

En tanto, los perjudicados son los exportadores cuyas utilidades se reducen; las familias receptoras de remesas, que obtienen menos pesos colombianos por cada envío de sus familiares; la industria local que compite con productos importados de bajo costo; el turismo extranjero que visita el país (al resultarle más caro Colombia); y el mismo Gobierno por el lado de las menores utilidades de Ecopetrol, las cuales se ven afectadas por la revaluación del peso a pesar de los altos precios internacionales del crudo.

Recomendaciones para invertir

Según el análisis de Omar Suárez, se deben tener en cuenta las siguientes directrices si se evalúa entrar en activos dolarizados:
Definir con claridad el horizonte de inversión: debido a la fuerte inercia bajista, comprar dólares con la expectativa de obtener rendimientos en el corto plazo (de 1 a 6 meses) es altamente riesgoso, ya que la moneda podría seguir cayendo.

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Invertir en dólares en esta coyuntura solo es recomendable para horizontes de largo plazo (de 3 a 5 años), esperando que la divisa rebote en el futuro.

Otra opción que plantea Suárez es utilizar el Mercado Global Colombiano para adquirir acciones en la bolsa de Estados Unidos, ETFs de renta variable, ETFs de Commodities (materias primas) o ETFs de Bitcoin. Explicó que, al optar por estos instrumentos, el inversionista se beneficia por partida doble, teniendo en cuenta que percibe la eventual valorización del activo subyacente (la acción o el ETF) y queda indexado a una valorización del dólar si este vuelve a subir a largo plazo.

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