Precio del dólar en Colombia sigue cayendo hoy: así amanece la TRM este 20 de agosto

El precio del dólar en Colombia comenzó este jueves 20 de agosto con una nueva reducción frente a la jornada anterior. La Tasa Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, fue fijada en $3.053,48 por cada dólar estadounidense. La cifra representa una variación de -$45,31 frente a los $3.098,79 establecidos para el miércoles 19 de agosto, equivalente a una caída del 1,46%. Con este movimiento, la divisa mantiene la tendencia descendente que ha mostrado durante las últimas jornadas. El comportamiento de la TRM refleja una reducción frente a los niveles registrados a comienzos de agosto y también frente a los valores que se tenían meses atrás.

El dato oficial de este jueves se ubica por debajo de los $3.100, después de que la TRM del miércoles cerrara en $3.098,79. Un día antes, el martes 18 de agosto, la referencia había sido de $3.128,65. La evolución reciente muestra que la tasa de cambio ha tenido varias jornadas consecutivas con valores inferiores a los registrados durante las primeras semanas del mes. De acuerdo con los datos disponibles para los últimos 30 días, el dólar también presenta una disminución frente a los niveles que se manejaban en julio.



Así se ha movido la TRM durante agosto

Los registros de las últimas semanas muestran una reducción gradual del valor de referencia del dólar. El 20 de agosto, la TRM quedó en $3.053,48, mientras que el 19 de agosto se ubicó en $3.098,79. Para el 18 de agosto, la cifra era de $3.128,65. Durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto, así como el lunes 17, la TRM se mantuvo en $3.128,65, debido a la forma en que se establece la tasa para días en los que no hay una nueva fijación. El viernes 14 de agosto, la referencia había sido de $3.127,51 y el jueves 13 de agosto estaba en $3.123,28. En los primeros días de la segunda semana de agosto también se observaron valores cercanos a los $3.120. El miércoles 12 de agosto, por ejemplo, la TRM fue de $3.121,07, mientras que el martes 11 se ubicó en $3.125,47.

La caída no solamente se observa al comparar la TRM de este jueves con la del día anterior. También existen diferencias importantes frente a las referencias de semanas y meses anteriores. Hace siete días la TRM se encontraba en $3.123,28. Frente a ese nivel, la tasa actual representa una disminución de $69,80, equivalente al 2,23%. Si se toma como referencia el valor de hace 30 días, que era de $3.262,58, la reducción llega a $209,10, aproximadamente un 6,41%. La diferencia es aún mayor frente al valor registrado el primero de enero de 2026. En esa fecha, la referencia estaba en $3.757,08, por lo que la TRM actual es $703,60 inferior, una variación de -18,73%. También se observa una diferencia frente a agosto de 2025. Hace 12 meses, la tasa estaba alrededor de $4.036,42, mientras que este jueves se encuentra en $3.053,48. La diferencia alcanza $982,94, equivalente a una reducción de 24,35%.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Le compran Le venden Bogotá D.C. $3,130 $3,250 Medellín $3,340 $3,400 Cali $3,200 $3,350 Cartagena $3,750 $3,980 Cúcuta $3,100 $3,180 Pereira $3,730 $3,800

¿Por qué está cayendo el dólar?

Omar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa, detalló en Signo Pesos que la depreciación de la moneda norteamericana responde a una mezcla de coyunturas tanto internacionales como del ámbito local. Entre los factores globales está que el dólar muestra una debilidad generalizada explicada por el alto déficit fiscal y el fuerte incremento de la deuda pública de los Estados Unidos, sumado a una recompra de bonos del tesoro estadounidense que presionó la divisa a la baja. Adicionalmente, las tensiones por el conflicto en Oriente Medio han elevado los precios del petróleo, lo que incrementa el ingreso de divisas al país gracias a las exportaciones petroleras colombianas

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En cuanto a los factores locales, la tendencia de caída se aceleró de manera notable tras conocerse los resultados de las elecciones de primera vuelta en Colombia. Del mismo modo, las elevadas tasas de interés del Banco de la República (en el 12%) actúan como un imán para los inversionistas extranjeros que buscan altos rendimientos. A este flujo se añade la constante llegada de remesas enviadas por colombianos en el exterior a sus familias, detalló Suárez. Para el experto, aunque el Banco de la República anunció compras de dólares para intentar suavizar la caída y reducir la volatilidad, la solidez de la tendencia bajista (impulsada tanto por fuerzas locales como globales) podría continuar presionando la tasa de cambio incluso por debajo de los 3.000 pesos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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