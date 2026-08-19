Resultados del Baloto y Revancha del miércoles 19 de agosto de 2026: números ganadores

La expectativa vuelve a crecer entre los jugadores de todo el país con una nueva edición de Baloto y Baloto Revancha, dos de los sorteos más populares de Colombia. Durante la noche de este miércoles 19 de agosto de 2026 se realiza el sorteo 2698, una jornada que concentra la atención de miles de apostadores debido a los multimillonarios acumulados que permanecen en juego. A medida que avanza la transmisión oficial, muchos participantes permanecen atentos a la publicación de la combinación ganadora para verificar si alguno de los números elegidos coincide con los resultados definitivos. Como ocurre en cada sorteo, la información oficial se conoce una vez concluye el proceso realizado bajo supervisión de las autoridades correspondientes.



Resultados del Baloto hoy 19 de agosto de 2026

El sorteo 2698 de Baloto juega esta noche a las 11:00 p. m. Tras la divulgación oficial, los jugadores pueden comparar su apuesta con la combinación anunciada para determinar si obtuvieron alguno de los premios disponibles. Estos son los resultados de hoy:



Números ganadores:

Superbalota:

Al momento de la realización del sorteo, el premio mayor acumulado se ubica en aproximadamente 54.000 millones de pesos, cifra que ha despertado un notable interés entre quienes buscan convertirse en el próximo gran ganador del juego. El pozo alcanzó este valor debido a que en sorteos anteriores no se registró un acertante de la categoría principal. Además del premio mayor, Baloto entrega recompensas en diferentes categorías según la cantidad de números acertados, lo que permite que numerosos participantes obtengan pagos incluso sin alcanzar la combinación completa.



Baloto Revancha: otro premio multimillonario en juego

La emoción de la jornada no termina con Baloto. Quienes añadieron la opción Revancha también participan por un acumulado independiente que continúa creciendo y que representa otra posibilidad de obtener una suma considerable de dinero. Para este 19 de agosto de 2026, Baloto Revancha tiene un acumulado de 11.000 millones de pesos. Esta modalidad utiliza los mismos números seleccionados por el jugador para Baloto, pero participa en un sorteo diferente con una combinación distinta. Ese sistema ha convertido a Revancha en una alternativa atractiva para quienes desean aumentar sus opciones de ganar durante una misma noche de sorteos. Los números ganadores son los siguientes:



Números ganadores:

Superbalota:

Una de las razones por las que Baloto mantiene altos niveles de popularidad es la sencillez de su mecánica. Para participar, cada jugador debe escoger cinco números entre el 1 y el 43, además de una superbalota entre el 1 y el 16. El objetivo consiste en acertar toda la combinación sorteada para llevarse el premio mayor. Cuando nadie logra acertar todos los números, el acumulado sigue aumentando para el siguiente sorteo. Esa dinámica provoca que los premios alcancen cifras cada vez más elevadas y genera un incremento del interés entre los apostadores. De hecho, los grandes acumulados suelen convertirse en tema de conversación en distintas regiones del país, especialmente cuando superan decenas de miles de millones de pesos, como ocurre actualmente.

ÁNGELA URREA PARRA

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