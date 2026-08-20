Dorado Mañana, resultados último sorteo jueves 20 de agosto: números ganadores

El Sorteo Dorado Mañana es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Administrado por la red multiservicios Paga Todo, este chance ofrece la oportunidad de ganar a miles de personas en Bogotá y Cundinamarca. Hoy, jueves 20 de agosto de 2026, la expectativa crece entre los apostadores que esperan el resultado Dorado Mañana de hoy para saber si su boleto es el ganador de esta jornada



Resultado Dorado Mañana de hoy: 20 de agosto de 2026

Número ganador: 0968

La quinta: 1

(Nota: Este espacio está diseñado para ingresar los números oficiales una vez sean emitidos por la mesa de juego a las 11:00 a. m. de este jueves).

Números



¿A qué hora juega el Dorado Mañana hoy?

Una de las preguntas recurrentes de los apostadores es el horario de este sorteo. El Sorteo Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado en días no festivos. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 a. m., momento en el que las balotas definen la suerte de la jornada.

La transmisión se puede sintonizar en vivo a través de Canal Uno a partir de las 10:55 a. m., permitiendo a los espectadores seguir la transparencia del proceso. Cabe recordar que este sorteo no juega domingos ni días festivos, días en los que los apostadores optan por otras alternativas dentro del portafolio de Paga Todo



¿Cómo jugar y ganar con el Sorteo Dorado Mañana

El chance en Colombia destaca por su flexibilidad, y este sorteo no es la excepción. Para participar, el usuario selecciona un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y realiza su apuesta en cualquier punto autorizado de la red. El plan de premios permite ganar con aciertos parciales o totales de la siguiente manera:



Cuatro cifras: Acierto de todo el número en orden exacto. Paga 4.500 pesos por cada peso apostado

Tres cifras: Acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Paga 400 pesos por cada peso apostado

Dos cifras: Acierto de las dos últimas cifras. Paga 50 pesos por cada peso apostado

Una cifra: Acierto del último dígito. Paga 5 pesos por cada peso apostado

Esta variedad de opciones explica por qué el Sorteo Dorado Mañana mantiene un alto flujo de participantes que buscan ganar diariamente.



¿Cómo reclamar un premio de Dorado Mañana en Paga Todo?

Si la suerte lo acompaña y resulta ganador, es fundamental conocer los pasos para cobrar su premio de manera segura en la red Paga Todo:



Identificación: El ganador debe ser mayor de edad y presentar su Cédula de Ciudadanía original para el cobro.

Tiquete original: Es indispensable presentar el tiquete físico en perfecto estado y debidamente diligenciado en su parte posterior.

Límites de pago: El pago de premios iguales o superiores a 100 mil pesos se efectúa en los puntos autorizados una vez validados los filtros de seguridad.

¿Dónde ver el resultado Dorado Mañana de hoy en vivo?

Para estar al tanto de los resultados, los apostadores tienen a su disposición múltiples canales. Además de la transmisión televisiva por el Canal Uno, los resultados actualizados se publican en el portal oficial de Paga Todo. Asimismo, portales web especializados en juegos de azar actualizan sus tableros inmediatamente para brindar un servicio oportuno a toda la comunidad de apostadores en el territorio nacional.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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