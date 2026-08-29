Chontico Día hoy, sábado 29 de agosto de 2026: conozca los resultados del sorteo

Una nueva jornada del Chontico Día, juego de chance operado por la Lotería del Valle, se realiza este sábado de agosto de 2026. Como parte de su programación habitual, el sorteo define una combinación de cuatro cifras y, dependiendo de la modalidad de apuesta, los jugadores pueden acertar diferentes cantidades de números.

El Chontico Día hace parte de los juegos de suerte y azar autorizados en Colombia y cuenta con la regulación de las entidades correspondientes. El resultado de la jornada se conoce durante la tarde.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El Chontico Día se juega todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos. La jornada diurna tiene lugar habitualmente a la 1:00 p.m.

El juego también cuenta con una edición nocturna, denominada Chontico Noche, cuyo horario cambia dependiendo del día de la semana.



¿Cómo se juega Chontico Día?

La dinámica consiste en seleccionar un número de hasta cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y elegir la modalidad de apuesta.



Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo: acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acierta las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acierta las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o Pata: acierta los dos últimos números en el orden establecido.

Una cifra o Uña: acierta únicamente la última cifra.

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas.

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Resultado Chontico Día hoy 29 de agosto

El sorteo de este sábado determina la combinación correspondiente a la jornada. Estos son los resultados



Número ganador: 1638

1638 Quinta cifra: 9

Una vez se publique oficialmente el resultado, los participantes pueden comparar las cifras con las registradas en sus respectivos tiquetes.

¿Qué debe hacer si su número resulta ganador?

En caso de coincidir con una combinación premiada, es importante conservar el tiquete original en buen estado, pues este documento hace parte de los requisitos para realizar la reclamación.

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El cobro debe efectuarse a través de los puntos y canales autorizados, siguiendo las condiciones establecidas para cada tipo de premio. Para determinadas cantidades pueden solicitarse documentos adicionales, como la cédula de ciudadanía y una copia de esta.

Asimismo, los premios que superen los topes establecidos por la legislación colombiana pueden estar sujetos a retenciones tributarias.

Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda verificar el resultado en los canales oficiales y comprobar cuidadosamente las cifras registradas en el tiquete.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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