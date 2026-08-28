Sorteo Sinuano Noche hoy: resultado de números ganadores de este viernes 28 de agosto

La expectativa crece entre miles de colombianos al aproximarse el cierre del sorteo del Sinuano Noche correspondiente a este viernes 28 de agosto de 2026. Con una arraigada tradición en la región Caribe y una sólida presencia en todo el territorio nacional, este juego de suerte representa la oportunidad diaria de transformar una apuesta menor en un capital significativo para cerrar la semana laboral.



REGISTRO DE LAS BALOTAS - SINUANO NOCHE 28 DE AGOSTO

Estos son los resultados del sorteo del último viernes del mes:



Número ganador:

Quinta balota:

(Los datos del recuadro se sincronizan en tiempo real una vez que las autoridades de juzgamiento fiscalizan el procedimiento de las tómbolas neumáticas a las 10:30 p. m.).



DESGLOSE TÉCNICO Y PLAN DE PREMIACIÓN

El Sinuano funciona bajo el modelo de apuesta paramutual y directa sobre cuatro tómbolas independientes, cada una cargada con diez balotas numeradas del 0 al 9. Esta mecánica elimina la barrera del billete preimpreso y concede total libertad de elección al ciudadano.

El esquema de retribución sobre la inversión neta se divide en cuatro categorías principales de acierto:



Categoría Súper Pleno (4 Cifras exactas): Retribuye 4.500 veces el valor apostado.

Retribuye el valor apostado. Categoría Tres Cifras (Pleno de 3): Multiplica por 400 la suma jugada.

Multiplica por la suma jugada. Categoría Dos Cifras (Pata): Otorga un rendimiento de 50 veces el monto invertido.

Otorga un rendimiento de el monto invertido. Categoría Una Cifra (Uña): Otorga 5 veces la apuesta inicial.

A este plan se suma la balota complementaria o "Quinta", una variante habilitada en la boletería que permite acceder a bolsas acumuladas o multiplicar el incentivo si coincide con la extracción final.



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y TARIFA DE APUESTA

Entrar al juego es sumamente accesible. Las redes comerciales de chance en Colombia exigen montos mínimos muy reducidos, permitiendo formular apuestas desde $500 o $1.000 pesos. No existe una cifra máxima estandarizada por usuario, de modo que cada apostador autorregula su presupuesto y proyecta sus eventuales ganancias ajustando la cifra invertida en los puntos autorizados de SuperGIROS, Record o plataformas virtuales habilitadas.

Para reclamar de forma satisfactoria los fondos correspondientes a un acierto en esta jornada de viernes, se debe atender al siguiente procedimiento regulado por Coljuegos:



Auditoría e integridad del soporte: La colilla física de papel es un título valor al portador. No debe tener dobleces pronunciados, borrones, tachaduras ni signos de alteración sobre los códigos impresos. Trámite para menor cuantía: Aciertos inferiores a seis salarios mínimos mensuales vigentes se hacen efectivos de inmediato en cualquier agencia de la red donde se expidió el boleto, presentando el comprobante original junto con la cédula de ciudadanía. Cobro de gran cuantía y norma tributaria: Cuando el monto excede los topes estipulados en Unidades de Valor Tributario (UVT), la persona ganadora debe acudir a las sedes administrativas de la concesionaria. Todo premio que supere dicho límite legal estará sujeto a una retención automática en la fuente del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales, la cual es remitida directamente a la DIAN.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.