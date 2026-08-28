Lotería de Medellín, Lotería de Santander y Lotería de Risaralda: resultados 28 de agosto de 2026

El cierre de agosto estuvo acompañado por una nueva jornada de sorteos para tres de las loterías más importantes de Colombia. La noche del viernes 28 de agosto de 2026 reunió nuevamente a miles de compradores de billetes y fracciones que siguieron las transmisiones de la Lotería de Medellín, la Lotería de Santander y la Lotería de Risaralda, tres entidades con amplia trayectoria en el país y con planes de premios que incluyen millonarios acumulados mayores.

Aunque al momento de la consulta varias plataformas especializadas mantenían pendiente la divulgación oficial de las combinaciones ganadoras de esta jornada, las tres loterías confirmaron la realización de sus respectivos sorteos, correspondientes a los números 4850, 5085 y 2964. A continuación, un panorama de cada uno de los sorteos realizados este viernes.



Lotería de Medellín: resultados el sorteo 4850 del 28 de agosto

La Lotería de Medellín protagonizó una nueva edición de sus tradicionales sorteos semanales, programados para los viernes en horario nocturno. La entidad antioqueña puso en juego un premio mayor multimillonario dentro del sorteo número 4850, uno de los más esperados por los jugadores habituales de este producto de azar. Según la información disponible en la noche del 28 de agosto, los resultados definitivos son los siguientes:



Número ganador:

Serie:

Mientras se conocen las cifras definitivas, algunos participantes han consultado el resultado inmediatamente anterior para comparar terminaciones y series. En el sorteo 4849, realizado el 21 de agosto, el Premio Mayor fue para el número 9145 de la serie 238. La Lotería de Medellín es una de las más reconocidas del país y desarrolla sus sorteos desde 1945, consolidándose como una importante fuente de recursos para distintos programas sociales y de salud.



Lotería de Santander: sorteo 5085 del 28 de agosto

En Bucaramanga también hubo movimiento con la realización del sorteo 5085 de la Lotería de Santander. El juego se desarrolla cada viernes y mantiene una importante base de seguidores en distintas regiones del país gracias a su histórico premio mayor y a la distribución de premios secos. La transmisión oficial estaba prevista para la noche del viernes a través de los canales autorizados. Estos son los resultados de hoy:



Número ganador:

Serie:

El antecedente más reciente corresponde al sorteo 5084 del 21 de agosto de 2026, cuando el Premio Mayor fue adjudicado al número 0700 con la serie 285. La lotería santandereana continúa siendo una de las más tradicionales de Colombia. Sus sorteos reúnen semanalmente a miles de compradores de billetes completos y fracciones que siguen con atención los resultados y aproximaciones asociadas al premio principal. Además del Premio Mayor, el plan de premios incluye diversas categorías y secos que amplían las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico durante cada jornada.



Lotería de Risaralda: resultados sorteo 2964 del 28 de agosto

La región cafetera también tuvo actividad con la realización del sorteo 2964 de la Lotería de Risaralda, entidad que cada semana concentra la atención de miles de participantes dentro y fuera del departamento. La organización confirmó la realización normal del sorteo y la supervisión de los procedimientos respectivos. Estos son los resultados de hoy:



Número ganador:

Serie:

La Lotería de Risaralda puso en juego un Premio Mayor de 2.333 millones de pesos, acompañado por distintas categorías de premios secos que históricamente hacen parte de su plan de compensación. Como referencia inmediata, el sorteo 2963 del pasado 21 de agosto dejó como ganador el número 3415 de la serie 206, resultado que fue oficialmente registrado por la entidad y sus canales de divulgación.

Entre los atractivos del plan de premios destacan categorías como El Gordo de la Risaralda, Ángel de la Suerte, Mula Millonaria, Escalera Millonaria y Cofre de Diamantes, que complementan la entrega del premio principal. La jornada del 28 de agosto volvió a evidenciar el interés que generan las loterías tradicionales del país. Medellín, Santander y Risaralda realizaron sus respectivos sorteos en una noche marcada por la expectativa de quienes adquirieron billetes y esperan la confirmación oficial de las cifras ganadoras.



La recomendación para los participantes es verificar cualquier resultado exclusivamente mediante los canales oficiales de cada lotería, conservar el billete original en buen estado y revisar cuidadosamente tanto el número como la serie correspondiente. Con la validación definitiva de los resultados, estas tres loterías conocerán en las próximas horas si sus respectivos premios mayores encontraron dueño o si la fortuna decidió cambiar la vida de nuevos ganadores en diferentes regiones de Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL