Lotería de Santander hoy, viernes 28 de agosto: número ganador del último sorteo

La suerte vuelve a correr por cuenta del juego de azar más arraigado del oriente colombiano. En la noche de este viernes 28 de agosto, la Lotería de Santander realiza su tradicional jornada ordinaria, repartiendo miles de millones de pesos entre los compradores del billete en todo el país.

A continuación, la cobertura completa con el listado de números afortunados y los datos claves para entender su funcionamiento, historia y cobro de premios.



Números ganadores: sorteo del 28 de agosto de 2026

Premio Mayor ($6.500 millones):

Serie:

(Información en desarrollo: tan pronto concluya el sorteo en directo y la junta directiva firme el acta de validación, se incluirán las cifras definitivas en este espacio).



Transmisión y horarios para seguir el juego en vivo

Para verificar las balotas en tiempo real, los jugadores disponen de señal de televisión abierta y plataformas digitales:

Hora del sorteo: 11:00 p.m. (hora colombiana).

11:00 p.m. (hora colombiana). Canal oficial: Transmisión en directo por la señal del Canal TRO (Televisión Regional del Oriente).

Transmisión en directo por la señal del Canal TRO (Televisión Regional del Oriente). En línea: Emisión en paralelo mediante la página oficial de Facebook de la Lotería de Santander.

Emisión en paralelo mediante la página oficial de Facebook de la Lotería de Santander. Listados físicos: Disponibles a partir de la mañana del sábado en agencias autorizadas y redes de chance aliadas.

Inversión, dinamica de apuestas y plan de premios

El billete impreso o electrónico consta de cuatro números y una serie compuesta por tres dígitos. Para facilitar el acceso al público, la venta se estructura en tres fracciones individuales:



Precio de la fracción: $6.000 COP. Precio del billete entero (3 fracciones): $18.000 COP.

Si el billete del apostador coincide exactamente con las cuatro cifras y la serie del Premio Mayor, se adjudica $6.500 millones de pesos (o el proporcional de $2.166 millones si posee solo una fracción). El plan de incentivos se complementa con secos de $700 millones, $500 millones, $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones, además de los pagos por acierto de serie o combinaciones derivadas (aproximaciones).



Esta empresa comercial e industrial del Estado nació bajo el marco de la Ordenanza No. 76 del 4 de mayo de 1920, dictada por la Asamblea Departamental. Su sorteo inaugural tomó lugar el 6 de agosto de 1921, otorgando un premio mayor de 250 pesos.

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Tras más de un siglo de operaciones ininterrumpidas, la entidad mantiene su razón de ser: generar ingresos ordinarios destinados al financiamiento de la salud pública y la red hospitalaria estatal en el departamento de Santander y el país.



Pasos indispensables para cobrar un billete ganador

El procedimiento administrativo varía según la cuantía adjudicada en la liquidación:

Cobro de premios menores (menores a 48 UVT / apróx. $3 millones): Se efectúa de forma directa en los puntos de distribución autorizados, agencias de lotería o terminales de chance.

Se efectúa de forma directa en los puntos de distribución autorizados, agencias de lotería o terminales de chance. Cobro de premios mayores o secos principales: Requiere la presencia física del ganador en la sede principal de la Lotería de Santander en Bucaramanga o la gestión formal ante distribuidores mayoristas de la red nacional.

Requisitos documentales obligatorios:

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Tiquete o fracción original en excelente estado de conservación (sin alteración, enmendadura o rotura).

Documento de identidad vigente (Cédula de Ciudadanía o de Extranjería).

Formulario oficial de identificación de ganadores diligenciado.

De acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, los premios de montos superiores a las 48 UVT están sujetos a una retención en la fuente del 20% sobre el valor bruto por concepto de ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.