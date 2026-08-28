Super Astro Luna hoy, viernes 28 de agosto: número y signo ganadores del último sorteo

La jornada de este último viernes de agosto cierra con máxima expectativa entre los miles de colombianos que compraron su tiquete para el sorteo del Super Astro Luna. La acertada combinación entre la matemática y los doce signos del zodiaco se convierte esta noche en la oportunidad para que varios ciudadanos transformen sus finanzas y reclamen bolsas de dinero millonarias.

A continuación, disponemos el módulo oficial de actualización en vivo para el reporte de las balotas una vez los auditores de la jornada validen el resultado de la tómbola:



Súper Astro Luna: Reporte de Resultados

Número seleccionado por el azar:

Signo zodiacal ganador:

¿En qué consiste y cuándo se realiza la extracción?

El Super Astro Luna se ubica dentro de los juegos de suerte y azar novedosos en el país, gestionado por el concesionario Corredor Empresarial S.A. y fiscalizado por el ente estatal Coljuegos.

A diferencia del chance común o de las loterías departamentales con billetes cerrados, en esta modalidad el jugador configura su suerte. Para armar la jugada, la persona escoge una cifra de cuatro dígitos (que abarca desde el 0000 hasta el 9999) y la vincula a un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).



La versión de la noche ("La Luna") se lleva a cabo diariamente bajo el siguiente esquema de transmisión en televisión nacional:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y días festivos: 8:30 p. m.

¿Cuál es el rendimiento según los aciertos?

La cantidad de dinero que entrega el Super Astro Luna depende del valor apostado en el tiquete (descontando el IVA). La retribución se otorga en función de la coincidencia exacta de los dígitos, leídos de izquierda a derecha:



Impacto total (4 cifras + signo coincidente): Multiplica por 42.000 veces el dinero apostado.

Multiplica por el dinero apostado. Impacto medio (3 cifras + signo coincidente): Multiplica por 1.000 veces el dinero apostado.

Multiplica por el dinero apostado. Impacto básico (2 cifras + signo coincidente): Multiplica por 100 veces el dinero apostado.

Protocolo de cobro para el apostador favorecido

Si su formulario coincide con la combinación dictaminada este viernes 28 de agosto, debe atender los siguientes pasos obligatorios antes de acudir por su premio:



Protección del billete: Conserve el tiquete impreso en un lugar seco y seguro; no debe presentar enmendaduras, tachaduras ni arrugas que afecten la lectura del código de barras. Acreditación en ventanilla: Para cobros menores al límite de retención fiscal (48 UVT, equivalente a montos inferiores a $2.300.000 COP aprox.), puede dirigirse directamente a un punto de la red SuRed o SuperGIROS portando su cédula original. Proceso para premios mayores: Cuando la ganancia sea igual o superior a las 182 UVT, el pago se gestiona mediante transferencia bancaria en la sede principal del operador. Deberá radicar fotocopia de la cédula ampliada al 150%, certificación bancaria reciente (no mayor a 30 días) y diligenciar la declaración SIPLAFT. Cargas impositivas: Toda ganancia que supere los topes legales vigentes tendrá un descuento automático del 20% por concepto de impuesto a la ganancia ocasional. El cobro caduca legalmente tras cumplirse un año calendario (365 días) de la fecha del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.