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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería de Medellín resultados último sorteo 28 de agosto de 2026: números ganadores

Lotería de Medellín resultados último sorteo 28 de agosto de 2026: números ganadores

La edición correspondiente al sorteo 4850, realizada este viernes 28 de agosto, puso en juego un premio mayor multimillonario de $16.000 millones de pesos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Lotería de Medellín 28 de agosto de 2026: cuáles son los números ganadores
Lotería de Medellín 28 de agosto de 2026: cuáles son los números ganadores -
Getty Images/ Lotería de Medellín

La noche de este viernes 28 de agosto de 2026 volvió a estar marcada por la expectativa de miles de jugadores que siguieron una nueva edición de la Lotería de Medellín, uno de los sorteos más tradicionales de Colombia y una de las principales referencias del sector de juegos de suerte y azar en el país. Cada semana, la entidad concentra la atención de apostadores que buscan acertar la combinación favorecida del Premio Mayor y los diferentes secos distribuidos durante la jornada.

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La Lotería de Medellín, fundada en 1945, realiza sus sorteos semanalmente y destina recursos para apoyar sectores sociales y de salud, razón por la que se ha consolidado como una de las loterías más reconocidas a nivel nacional.

Resultados de la Lotería de Medellín del 28 de agosto de 2026

La edición correspondiente al sorteo 4850, realizada este viernes 28 de agosto, puso en juego un premio mayor multimillonario de $16.000 millones de pesos que generó expectativa entre compradores de billetes y fracciones en distintas regiones del país. Al momento de esta publicación, los resultados oficiales completos del Premio Mayor continúan en proceso de consolidación en los canales autorizados de información.

  • Número ganador:
  • Serie:

Los participantes deben verificar la información únicamente a través de la Lotería de Medellín y medios oficiales para confirmar los números premiados y los resultados definitivos del sorteo. A diferencia de los chances regionales que utilizan una quinta cifra o balota adicional, la Lotería de Medellín desarrolla su mecánica de juego mediante un número de cuatro cifras acompañado por una serie específica. Por esa razón, para reclamar el Premio Mayor es indispensable que coincidan tanto la combinación numérica como la serie correspondiente.

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Además del Premio Mayor, cada sorteo distribuye una amplia bolsa de premios secos, lo que multiplica las oportunidades para los jugadores que participan mediante billetes completos o fracciones. La estructura del juego ha permitido que esta lotería mantenga su vigencia durante décadas y continúe siendo una de las más seguidas por los colombianos cada viernes en horas de la noche.

Mientras se oficializan los resultados completos del sorteo 4850, muchos jugadores también consultan las cifras de la semana anterior para comparar tendencias y verificar billetes pendientes. En el sorteo 4849, realizado el 21 de agosto de 2026, el Premio Mayor cayó con el número 9145 y la serie 238. Ese resultado permitió repartir millonarios premios entre quienes lograron acertar la combinación favorecida, además de los distintos secos distribuidos durante la jornada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA
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