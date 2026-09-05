Chontico Día hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: consulte el número ganador del sorteo

El calendario de juegos de azar en Colombia tiene este sábado 5 de septiembre una nueva jornada del Chontico Día, chance que se caracteriza por utilizar combinaciones de hasta cuatro cifras. La dinámica del sorteo permite escoger números entre el 0000 y el 9999 y participar mediante las diferentes modalidades disponibles.

Resultado Chontico Día del 5 de septiembre

Estos son los datos de la jornada que deben ser verificados con el comprobante de juego:



Número ganador: 0196

0196 Quinta cifra: 8

Una vez se conozcan las cifras oficiales, estas deberán compararse con el número registrado en el tiquete para determinar si existe algún acierto.

¿Cómo funciona el Chontico Día?

El participante puede escoger una combinación de cuatro dígitos, desde 0000 hasta 9999, o dejar que el sistema genere el número de manera aleatoria.



El resultado se determina a partir de las cifras extraídas durante el sorteo. Dependiendo de la modalidad seleccionada, existen premios para diferentes niveles de coincidencia, entre ellos las cuatro, tres, dos o una cifra.



El juego también contempla opciones en las que los números deben coincidir en un orden específico o pueden acertarse en cualquier orden, de acuerdo con la modalidad elegida.

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¿Cuánto se puede apostar?

El valor de la jugada puede variar según la modalidad y la cantidad que decida registrar el apostador.

De acuerdo con la información suministrada, las apuestas pueden realizarse desde $500 y alcanzar hasta $25.000 por tiquete.

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Los premios dependen del tipo de apuesta y de las coincidencias obtenidas. En la modalidad de cuatro cifras directa, por ejemplo, el premio corresponde a 4.500 veces el valor apostado.

Tabla de premios

Directo 4 cifras Cuatro números en el orden exacto 4.500 veces lo apostado Combinado 4 cifras Cuatro números en cualquier orden 308 veces lo apostado Directo 3 cifras Tres últimas cifras en orden 400 veces lo apostado Combinado 3 cifras Tres números en cualquier orden 83 veces lo apostado La Pata Últimas dos cifras 50 veces lo apostado La Uña Última cifra 5 veces lo apostado

Pasos para reclamar si el resultado es favorable

Si el número registrado coincide con una combinación premiada, el primer paso es conservar el tiquete original en buen estado. Este comprobante es necesario para realizar la validación del premio.

Posteriormente, el ganador debe acudir a un punto autorizado o a la entidad correspondiente para adelantar el proceso de cobro. Para premios de mayor cuantía pueden solicitarse documentos adicionales y verificaciones antes de efectuar el pago.

La revisión debe hacerse siempre con base en el resultado oficial del sorteo, teniendo en cuenta el número y la modalidad de la apuesta.

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Resultado en actualización: el número ganador y la quinta cifra del Chontico Día de este sábado 5 de septiembre de 2026 quedan pendientes hasta que finalice el sorteo y se conozcan los datos oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co