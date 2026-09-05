Caribeña Día hoy 5 de septiembre de 2026: consulte el número ganador

Los jugadores de La Caribeña Día tienen este sábado una nueva oportunidad de probar suerte con el tradicional chance que se sortea durante la jornada de la tarde. La combinación ganadora de cuatro cifras y la quinta cifra se conocerán una vez finalice la extracción oficial.

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¿Cómo funciona este chance?

La Caribeña Día permite seleccionar una combinación numérica de hasta cuatro cifras. El participante puede elegir el número que desea jugar y determinar la modalidad de apuesta antes de recibir el comprobante correspondiente.

La combinación extraída durante el sorteo es la que permite establecer los resultados de la jornada. La llamada quinta cifra también hace parte del reporte y puede ser determinante dependiendo de la modalidad seleccionada.



El chance se encuentra entre los juegos de suerte y azar que tienen presencia habitual en diferentes regiones del país y cuenta con sorteos programados durante la semana.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de La Caribeña Día se realiza en horas de la tarde. a las 2:30 p.m. todos los días incluyendo domingos y festivos.

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Una vez se conozcan las cifras, se recomienda verificar el número directamente con los canales oficiales y revisar que la combinación del tiquete coincida con el resultado anunciado.

Resultado de La Caribeña Día EN VIVO

La información correspondiente al sorteo de este sábado 5 de septiembre de 2026 se incorpora en este espacio después de que sea publicada oficialmente:



Número ganador: pendiente por definir

Quinta cifra: pendiente por definir

Si ganó, conserve el tiquete

Quienes encuentren una coincidencia entre su apuesta y el resultado deben conservar el comprobante original en buenas condiciones. Este documento permite acreditar la jugada y es necesario para adelantar el proceso de reclamación ante los puntos autorizados.

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Antes de cobrar, es importante comprobar que las cifras estén correctamente registradas y seguir las condiciones establecidas por el operador para cada tipo de premio.

También se recomienda realizar las apuestas únicamente a través de canales y establecimientos autorizados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co