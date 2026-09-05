¿Qué cayó Sinuano Día hoy, sábado 5 de septiembre de 2026? Números ganadores

Este sábado 5 de septiembre de 2026 se lleva a cabo una nueva edición del Sinuano Día, uno de los sorteos de chance que tiene programación diaria en Colombia. La jornada se desarrolla durante la tarde y la combinación oficial se conoce después de la extracción correspondiente.

El juego tiene una particularidad: además de las cuatro cifras principales, el resultado incluye una quinta cifra, dato que también debe ser revisado en el comprobante de la apuesta.

Resultado Sinuano Día del 5 de septiembre

Número ganador: pendiente

Quinta cifra: pendiente

Estas son las modalidades para jugar

El Sinuano Día permite escoger una combinación de hasta cuatro números, dentro del rango comprendido entre 0000 y 9999. El participante selecciona la modalidad de apuesta y registra su jugada en los puntos autorizados.



Las posibilidades de acierto dependen de la modalidad elegida. Entre ellas se encuentran:



Cuatro cifras directo: las cuatro deben coincidir y conservar su posición.

Cuatro cifras combinado: se aciertan los cuatro números, sin importar el orden.

Tres cifras directo: deben coincidir las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben ser las mismas, pero pueden aparecer en diferente posición.

Dos cifras o pata: se tienen en cuenta los dos últimos números.

Una cifra o uña: corresponde al último dígito del resultado.

El monto que puede recibir el ganador está determinado por la modalidad y el valor registrado en la apuesta.



¿A qué hora se conoce el Sinuano Día?

La programación del Sinuano Día establece el sorteo a las 2:30 de la tarde, incluidos domingos y días festivos.

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Una vez termina la extracción, los resultados son divulgados para que los jugadores puedan comprobar sus tiquetes y determinar si obtuvieron alguno de los premios contemplados.

Quinta cifra: el dato adicional del resultado

El resultado del Sinuano Día no se limita a las cuatro cifras principales. La jornada también determina una quinta cifra o quinta balota, que aparece como un número adicional dentro de la combinación publicada.

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Por esta razón, al consultar los resultados es necesario prestar atención tanto al número principal como a esta cifra complementaria y verificar las condiciones de la modalidad que fue registrada.

Si tiene un resultado favorable, conserve el tiquete

El comprobante de la apuesta es fundamental para adelantar cualquier reclamación. Por ello, si las cifras coinciden con una combinación premiada, debe mantenerse el tiquete original en buenas condiciones.

El cobro se efectúa a través de los canales y puntos autorizados por el operador, siguiendo los requisitos establecidos para cada tipo de premio. Antes de acudir a reclamar, es necesario confirmar que los datos correspondan al resultado oficial.

Los premios también están sujetos a los plazos establecidos para su reclamación. En el caso señalado para este juego, el ganador dispone de un año contado desde la fecha del sorteo para hacer efectivo el premio.

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[HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN]

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