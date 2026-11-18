El sorteo del Chontico Día se llevó a cabo este miércoles 18 de noviembre de 2026 bajo la supervisión de las autoridades competentes y los delegados de apuestas permanentes. Conozca aquí la combinación oficial de cuatro cifras que entrega el premio mayor en esta jornada.



¿Qué número cayó en el Chontico Día hoy, 18 de noviembre?

Los apostadores en todo el territorio nacional, especialmente en el departamento del Valle del Cauca, permanecieron atentos a la transmisión oficial del sorteo diurno para verificar si su tiquete resultó favorecido. De acuerdo con el reporte oficial emitido tras la extracción de las balotas, la combinación ganadora de la jornada es la siguiente:



Números ganadores: Pendiente

Pendiente Serie: Pendiente

Es fundamental que los participantes verifiquen cada dígito de izquierda a derecha en su colilla de juego y confirmen que la fecha impresa en el comprobante corresponda exactamente al miércoles 18 de noviembre de 2026 antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo se juega el Chontico Día y en qué horarios se realiza?

El Chontico Día es un juego de suerte y azar en la modalidad de chance que opera de lunes a domingo, incluidos los días festivos, a la 1:00 p. m. El sorteo se transmite en directo a través del canal regional Telepacífico y en las plataformas digitales autorizadas por el operador oficial en el Valle del Cauca.

Para participar, el jugador debe seleccionar una combinación de cuatro dígitos, comprendidos entre el 0000 y el 9999, y definir el monto de su apuesta en los puntos de venta físicos o canales virtuales habilitados en Colombia. El valor del premio a recibir depende directamente de la cantidad de cifras acertadas, la modalidad elegida —directa o combinada— y el monto invertido en el tiquete.



Guía para reclamar premios y retenciones de ley en Colombia

Quienes resulten ganadores en el sorteo de este miércoles deben seguir los protocolos establecidos por la regulación colombiana para hacer efectivo el pago de su dinero:



Requisitos para el cobro del tiquete ganador

Presentar el comprobante o tiquete original en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni daños que impidan leer el código de seguridad y los números apostados.

Exhibir la cédula de ciudadanía original o documento de identidad válido y vigente al momento de realizar la solicitud en el punto de pago.

Acudir a una oficina principal del operador autorizado si el monto ganado supera los topes establecidos para pagos inmediatos en puntos de venta minoristas.

Tener en cuenta que, según la normativa vigente en Colombia, el derecho al cobro de premios de juegos de suerte y azar prescribe al cabo de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo.

Impuestos y descuentos aplicables

De acuerdo con el Estatuto Tributario en Colombia, los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos al impuesto por ganancias ocasionales. Cuando el valor del premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), la entidad pagadora aplica de manera automática una retención en la fuente equivalente al 20 % sobre el monto total ganado. Adicionalmente, puede aplicarse el gravamen a los movimientos financieros (4x1.000) según el medio de desembolso elegido por el beneficiario.



Importancia de jugar legal y consultar en canales oficiales

Las autoridades nacionales y el regulador Coljuegos reiteran el llamado a los ciudadanos para que realicen sus apuestas únicamente a través de concesionarios y puntos de venta autorizados. Apostar en establecimientos legales no solo garantiza el respaldo financiero y el pago oportuno de los premios, sino que también asegura que los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación sean transferidos directamente al sistema de salud pública de los colombianos.

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Ante cualquier duda sobre la validez de un tiquete, el estado de un operador o la veracidad de los resultados publicados, los usuarios pueden consultar directamente los portales oficiales del operador autorizado o la página web institucional de Coljuegos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

