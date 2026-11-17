El presidente Abelardo De La Espriella anunció que no habrá un incremento en el IVA para los alimentos destinados a animales de compañía, una decisión que busca evitar un mayor impacto económico en millones de hogares colombianos que conviven con perros, gatos y otras mascotas. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario aseguró que dio una instrucción directa al Ministerio de Hacienda para mantener sin cambios el impuesto que actualmente se aplica a estos productos.

El anuncio se conoce apenas días después de que el Gobierno descartara la posibilidad de aplicar IVA a los productos de la canasta familiar, una de las propuestas que más controversia había generado dentro de la discusión sobre las medidas fiscales necesarias para fortalecer las finanzas públicas. Además, la administración ha puesto sobre la mesa la posibilidad de estudiar una reducción de la tarifa general del IVA, actualmente ubicada en el 19 %, como parte de una estrategia que busca estimular la economía sin afectar el consumo básico de los hogares.

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“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA. El Ministerio de Hacienda está estudiando la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA del 19 al 18%, incluso al 17%. Espero poder darle buenas noticias al país en ese sentido”, enfatizó en su momento.



Abelardo de la Espriella dice que no se aumentará el IVA en alimentos de animales de compañía

Según explicó, la decisión responde a la necesidad de proteger el bolsillo de las familias y reconocer el papel que cumplen los animales de compañía dentro de los hogares colombianos. “No subirá el IVA a los alimentos para nuestros animales de compañía. He dado una instrucción clara al Ministerio de Hacienda: mantener sin cambios el impuesto a estos productos”, afirmó el jefe de Estado. "Los animales de compañía son parte de millones de familias colombianas. Nos entregan amor, lealtad y compañía incondicional, y merecen todo nuestro cuidado y protección. Sé lo que significa para tantos hogares hacer un esfuerzo diario por su bienestar, y por eso no vamos a encarecer su alimentación con más impuestos", agregó.



¡NO SUBIRÁ EL IVA A LOS ALIMENTOS PARA NUESTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA!



He dado una instrucción clara al Ministerio de Hacienda: mantener sin cambios el impuesto a estos productos.



Así como hemos decidido proteger la canasta básica familiar y al sector agropecuario de nuevos… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 18, 2026

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Aunque el Gobierno ha descartado gravar la canasta familiar y ahora ratifica que tampoco aumentará el IVA a los alimentos para mascotas, continúa la discusión sobre las alternativas para fortalecer el recaudo nacional. Entre las propuestas que han surgido dentro del debate público aparecen mayores medidas de austeridad, ajustes al gasto estatal, impuestos dirigidos a bienes de lujo y otras fórmulas que permitan obtener recursos sin afectar directamente el consumo cotidiano de las familias.

Por ahora, la posición del Ejecutivo parece clara: alimentos básicos y productos esenciales para el bienestar de las mascotas permanecerán por fuera de nuevos incrementos tributarios, una decisión que busca aliviar el bolsillo de millones de colombianos y reforzar el mensaje de protección a los hogares en medio de las discusiones económicas que atraviesa el país.

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