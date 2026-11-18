El precio del dólar en Colombia registra movimientos este miércoles 18 de noviembre de 2026. La divisa estadounidense se cotiza con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.309,55, valor que representa una disminución frente a la jornada anterior, en medio de las fluctuaciones que ha presentado el mercado cambiario durante los últimos días. La cotización oficial es un referente para quienes realizan operaciones en moneda extranjera, tienen viajes programados, reciben remesas o están pendientes de los movimientos de la economía. Sin embargo, el valor de la divisa en las casas de cambio puede ser diferente al establecido por la TRM, debido a los márgenes comerciales de cada establecimiento.

¿A cómo está el dólar hoy en Colombia?

Este miércoles, la TRM del dólar se ubicó en $3.309,55, de acuerdo con los datos publicados por la Superintendencia Financiera de Colombia. La cifra representa una caída de $7,15 respecto al valor del día anterior, equivalente a una variación negativa de 0,22 %. De acuerdo con los registros del mercado, la tasa de este miércoles también se encuentra por encima de la que se reportaba hace una semana. Frente al 11 de noviembre, cuando la TRM estaba en $3.297,07, la moneda estadounidense registra un incremento de $12,48. La cotización oficial puede consultarse a través de los registros de la Superintendencia Financiera y las plataformas que hacen seguimiento al comportamiento de la divisa.

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¿Cómo se ha comportado el dólar durante la última semana?

En los últimos días, el dólar ha presentado variaciones tanto al alza como a la baja. Aunque el comportamiento reciente deja un balance positivo frente a la semana anterior, la moneda tuvo jornadas de movimientos importantes antes de llegar al valor de este miércoles. Este es el histórico de la TRM en Colombia durante los últimos días:



18 de noviembre: $3.309,55.

17 de noviembre: $3.316,70.

16 de noviembre: $3.316,70.

14 de noviembre: $3.316,70.

13 de noviembre: $3.301,91.

12 de noviembre: $3.297,07.

11 de noviembre: $3.297,07.

10 de noviembre: $3.269,88.

El registro muestra que el dólar tuvo un avance entre el 10 y el 17 de noviembre, cuando pasó de $3.269,88 a $3.316,70. Sin embargo, este miércoles volvió a retroceder, aunque se mantiene por encima de los niveles registrados al comienzo de la semana pasada.



Precio del dólar en casas de cambio de Colombia

Para quienes necesitan comprar dólares en efectivo o venderlos, las tarifas de las casas de cambio son otro indicador importante. Estos establecimientos manejan precios diferentes a la TRM y pueden modificar sus cotizaciones según la demanda, la disponibilidad de divisas y las condiciones del mercado. Las referencias publicadas para este miércoles reportan los siguientes valores en algunas ciudades:

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Bogotá: compra $3.210 y venta $3.280.

compra $3.210 y venta $3.280. Cali: compra $3.120 y venta $3.250.

compra $3.120 y venta $3.250. Medellín: compra $3.400 y venta $3.290.

compra $3.400 y venta $3.290. Cartagena: compra $3.750 y venta $3.980.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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