Vehículos de diferentes marcas, modelos y precios hacen parte de una nueva subasta virtual ofertada por El Martillo del Banco Popular, plataforma donde usualmente se realizan procesos de comercialización de distintos tipos de bienes. Entre los lotes ofertados en esta ocasión se encuentran camionetas, camperos y un camión ubicados en Bogotá, Medellín y Barranquilla, con valores base que van desde $28,3 millones hasta $147 millones.

Interesados deben tener en cuenta que las ofertas pueden realizarse hasta el 19 de noviembre de 2026 a las 2:30 de la tarde. Esto significa que las personas interesadas todavía cuentan con plazo para consultar las condiciones de los vehículos y participar antes de la hora establecida para el cierre. La plataforma establece las condiciones de cada proceso y los participantes deben consultar la información del lote, sus características y los requisitos antes de realizar una oferta.



¿Qué vehículos están disponibles en la subasta de El Martillo?

La jornada contempla ocho lotes. Estos son los vehículos publicados y sus respectivos valores base:



Mercedes-Benz GLE, tipo Wagon, modelo 2022, color Blanco Polar. Está ubicado en Medellín y tiene un valor base de $147.048.800.

Ford Expedition, tipo Wagon, modelo 2020, color Gris Magnético. Se encuentra en Bogotá, con un valor base de $123.464.800.

Hyundai Tucson, tipo Wagon, modelo 2023, color Negro Fantasma. Está ubicado en Medellín y parte de $82.761.000.

Hino Dutro, tipo Furgón, modelo 2022, color Blanco. El vehículo está en Barranquilla y tiene un valor base de $89.268.000.

Volkswagen Amarok, tipo Doble Cabina, modelo 2023, color Blanco Candy. Se encuentra en Barranquilla, con un valor base de $87.631.200.

Nissan Kicks, tipo Wagon, modelo 2022, color Blanco. Está ubicado en Barranquilla y su valor base es de $51.331.200.

Kia Sorento, tipo Wagon, modelo 2012, color Negro. Se encuentra en Bogotá, con un valor base de $28.310.400.

Volkswagen Amarok, tipo Doble Cabina, modelo 2022, color Blanco Candy. Está disponible en Medellín, con un valor base de $112.211.600.

Además de vehículos, hay más eventos en los próximos días en la plataforma donde se pueden encontrar inmuebles, maquinaria, materiales y otros activos, dependiendo de las jornadas que estén programadas. En el caso de las subastas virtuales, los participantes pueden presentar ofertas por internet, hacer contraofertas y realizar seguimiento a los lotes de su interés.



¿Cómo participar en la subasta virtual de la Dian?

Las personas que quieran competir por alguno de los lotes deben realizar el proceso directamente en la plataforma El Martillo. El primer paso consiste en crear una cuenta o ingresar con las credenciales de un registro anterior. Una vez dentro de la plataforma, el procedimiento general indicado por la Dian es el siguiente:



Ingrese a su cuenta registrada en El Martillo.

Consulte el catálogo de bienes disponibles.

Seleccione el lote de interés y verificar su precio base.

Revise la ubicación, las características y las condiciones de compra.

Consulte si existe una jornada de exhibición para observar el bien.

Ingrese durante el periodo establecido a la opción "Sala de subastas virtuales".

Constituir el depósito mediante PSE desde el menú "Mi Cuenta - Constituye tu depósito".

Espere la aprobación de la transacción por parte de la entidad bancaria.

Seleccione el lote y el depósito que se utilizará para realizar la oferta.

Presente la propuesta y hacer seguimiento al valor vigente y al margen mínimo de mejora.

Vigile el cronómetro hasta que termine el periodo de recepción de ofertas.

La plataforma muestra durante la puja si la propuesta presentada se encuentra en condición de "Ganando" o "Perdiendo", lo que permite al participante conocer cómo se encuentra su oferta frente a las demás.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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