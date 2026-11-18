Los apostadores atentos al chance Dorado Mañana pueden consultar la información oficial del sorteo realizado este miércoles 18 de noviembre de 2026. A continuación, los detalles clave del giro y las directrices normativas para el cobro de premios.



¿Qué número cayó en el sorteo de Dorado Mañana?

El sorteo del chance Dorado Mañana correspondiente a la jornada de este miércoles 18 de noviembre de 2026 genera gran expectativa entre los ciudadanos que participan habitualmente en los juegos de suerte y azar autorizados en el territorio nacional. Los apostadores buscan conocer de manera oficial los dígitos que arroja la tómbola para verificar si sus tiquetes resultan favorecidos en esta oportunidad.



Resultados oficiales y cifras del chance

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por las redes de comercialización y los operadores autorizados, la combinación correspondiente al premio mayor se encuentra sujeta a la validación de los delegados de control. A continuación se detallan los rubros oficiales:



Número ganador : 1162

: 1162 Serie: 2

Se recuerda a la ciudadanía que las cifras deben ser cotejadas estrictamente con el tiquete físico o digital emitido en el punto de venta autorizado al momento de realizar la jugada.



¿Qué hacer en caso de resultar ganador con Dorado Mañana?

Ganar un chance en Colombia implica seguir una serie de protocolos normativos y de seguridad estipulados por los operadores autorizados y las entidades de vigilancia. En primer lugar, el ciudadano que resguarde el tiquete ganador debe conservarlo en óptimas condiciones, evitando arrugas, roturas o exposición a sustancias que borren el código de barras, el número de serie o los dígitos jugados. El documento impreso o digital constituye el único título valor válido para reclamar el reconocimiento económico correspondiente.

Posteriormente, el apostador debe dirigirse a los puntos de atención autorizados o a las oficinas principales de la red comercializadora responsable del chance en su respectiva ciudad. Es requisito indispensable presentar el documento de identidad original y en buen estado (cédula de ciudadanía o cédula de extranjería) junto con el tiquete ganador. Los plazos para hacer efectivo el cobro están reglamentados por la ley colombiana, por lo que se aconseja realizar el trámite dentro de los tiempos prudenciales establecidos para evitar la caducidad del derecho de cobro.



Retenciones de ley y aplicación de impuestos

Todo premio obtenido a través de juegos de suerte y azar, incluidos los chances y loterías en Colombia, está sujeto a las disposiciones tributarias vigentes establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Entre las obligaciones fiscales destaca el impuesto por concepto de ganancias ocasionales.

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Conforme a la normativa tributaria colombiana, los premios de loterías, rifas, apuestas y similares contemplan una retención en la fuente del 20 % sobre el valor bruto del premio cuando este supera las cuantías mínimas establecidas por la ley (calculadas en Unidades de Valor Tributario - UVT). Asimismo, al momento de realizar la transferencia o el pago en efectivo a través del sistema financiero, se aplican los gravámenes bancarios correspondientes, como el impuesto a las transacciones financieras (4x1000), según las políticas de las entidades bancarias receptoras. Es fundamental que los ganadores tengan en cuenta estas deducciones legales al calcular el monto neto que efectivamente recibirán tras el proceso de validación.



La importancia de apostar de manera legal y consultar con Coljuegos

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra rigurosamente regulado por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos). Esta entidad ejerce el control, vigilancia y regulación de la operación de los chances, loterías y apuestas en todo el territorio nacional, garantizando la transparencia de los sorteos y la protección de los derechos de los apostadores.



Participar en redes de comercialización legales no solo asegura que los sorteos se realicen bajo estrictos estándares de transparencia y aleatoriedad, sino que también genera un impacto social directo en el país. Los recursos provenientes de la operación legal de los juegos de suerte y azar son transferidos de manera obligatoria al sector de la salud pública, financiando el régimen subsidiado y los servicios médicos para los ciudadanos de menores ingresos en las diferentes regiones del territorio nacional. Por el contrario, la operación de redes clandestinas o apuestas no autorizadas defrauda al erario público y deja a los ciudadanos sin respaldo jurídico en caso de incumplimientos en el pago de los premios.



Se reitera a la ciudadanía la importancia de verificar que los puntos de venta de chance cuenten con los distintivos oficiales y de consultar siempre los canales institucionales autorizados para conocer de primera mano los resultados y evitar ser víctima de fraudes o desinformación en plataformas digitales no oficiales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.