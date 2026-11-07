Chontico Noche de hoy, 7 de noviembre de 2026: número ganador y resultados del último sorteo

Miles de apostadores están atentos este sábado al resultado del Chontico Noche, uno de los juegos de chance que se realizan diariamente en Colombia. Los participantes esperan conocer las cifras ganadoras para comprobar si su apuesta coincidió con el número seleccionado durante el sorteo.

El juego permite participar con números de una, dos, tres o cuatro cifras. Además, incluye la modalidad de quinta balota, una opción adicional que también hace parte de los resultados que consultan los jugadores.

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Resultado del Chontico Noche de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de este sábado está pendiente de publicación.



Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Quinta balota: pendiente de publicación.

Una vez se conozcan las cifras oficiales, los participantes podrán compararlas con su apuesta para determinar si obtuvieron algún premio, de acuerdo con la modalidad jugada y el valor apostado.



Para reclamar un premio es importante conservar el tiquete original en buen estado y verificar los resultados a través de los canales autorizados del operador.

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¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del sorteo cambia según el día de la semana:

De lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

La transmisión se realiza a través de Telepacífico. Durante cada sorteo se extraen cuatro cifras entre 0 y 9, cuyo orden determina el número ganador de la jornada.

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Cómo jugar el chance Chontico Noche

La dinámica consiste en elegir una combinación numérica entre 0000 y 9999 antes del cierre de las apuestas. Los jugadores definen el valor que desean apostar y seleccionan la modalidad en la que quieren participar.

Después, la apuesta queda registrada en un punto autorizado y el participante recibe un comprobante que debe conservar en caso de resultar ganador.

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El Chontico cuenta con distintas modalidades, entre ellas Chontico Día, Chontico Noche y Súper Chontico Millonario.

¿De cuánto son los premios del Chontico Noche?

El plan de premios depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta. De acuerdo con la información suministrada sobre el juego, acertar las cuatro cifras en la modalidad directa o plena puede representar un pago equivalente a 4.500 veces el valor apostado.

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Las apuestas de tres cifras pueden pagar hasta 400 veces lo jugado; las de dos cifras, 50 veces, y las de una cifra, cinco veces el valor apostado. También existe la modalidad de cuatro cifras combinadas, cuyo pago depende de las condiciones establecidas para esa jugada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.