Chontico Noche de hoy, martes 27 de octubre: ¿cuál fue el número ganador del último sorteo?

Un nuevo sorteo del chance Chontico Noche se lleva a cabo este martes 27 de octubre. El juego premia a todos los apostadores que acierten las diferentes cifras del número ganador, las cuales van desde el 0000 al 9999. Además, los participantes pueden aumentar su ganancia si también aciertan el número de una "quinta balota".

Frente a la posibilidad de resultar favorecido en la emisión de hoy, el marco normativo de las apuestas permanentes en Colombia y la Lotería del Valle determinan una serie de pasos obligatorios para hacer efectivo el reclamo de las ganancias:



Protección del documento físico: El tiquete o tirilla impresa es legalmente un título valor al portador. Para su validación en los sistemas de escaneo, no debe presentar tachaduras, enmendaduras, perforaciones ni deterioro por humedad o calor que imposibiliten la lectura del código de barras. Acreditación de mayoría de edad: El cobro es exclusivo para mayores de 18 años. Al momento de solicitar el dinero, se debe presentar la Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) junto con el boleto ganador. Puntos y topes de liquidación:

Premios de menor cuantía: Se desembolsan de manera inmediata en las cajas de la red autorizada donde se adquirió el chance (Gane en el suroccidente, o aliados como SuperGIROS y Paga Todo a nivel nacional).

Se desembolsan de manera inmediata en las cajas de la red autorizada donde se adquirió el chance (Gane en el suroccidente, o aliados como SuperGIROS y Paga Todo a nivel nacional). Premios de mayor cuantía: Si el monto bruto a cobrar supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el trámite debe gestionarse en las sedes administrativas centrales. Allí se aplica la retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales (según la reglamentación de la DIAN) y el pago se efectúa mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria previa verificación de seguridad.

Boletín de resultados: martes 27 de octubre de 2026

Bajo la estricta veeduría de delegados de la Alcaldía de Cali, la Lotería del Valle y la Secretaría de Gobierno, se habilita la casilla oficial para certificar la combinación ganadora de este martes 27 de octubre de 2026:



Número ganador Quinta balota

(Información en desarrollo: Este recuadro se actualizará en tiempo real de forma automatizada una vez concluya el sorteo oficial a las 7:00 p. m. por la señal de Telepacífico).



Mecánica del juego y matriz de premiación

El Chontico Noche pertenece a la modalidad de chance, un sistema dinámico que permite al usuario armar su propia jugada seleccionando un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999), sin depender de series o billetes preimpresos.

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Con un valor de participación accesible que arranca en los $500 pesos, el plan de premios distribuye sus dividendos multiplicando la inversión según el grado de acierto:



Súper Pleno (4 cifras directas): Retribuye 4.500 veces el valor apostado si coinciden los cuatro dígitos en el orden exacto.

Retribuye el valor apostado si coinciden los cuatro dígitos en el orden exacto. Pleno (3 cifras directas): Multiplica por 400 veces el valor apostado si coinciden los últimos tres dígitos.

Multiplica por el valor apostado si coinciden los últimos tres dígitos. La Pata (2 cifras): Otorga 50 veces la suma invertida al acertar las dos últimas posiciones.

Otorga la suma invertida al acertar las dos últimas posiciones. La Uña (1 cifra): Paga 5 veces lo apostado al coincidir únicamente con el último dígito.

Información general y cobertura digital

La mitad de la semana laboral renueva la expectativa de miles de apostadores en el país. El Chontico Noche, operado bajo el respaldo institucional de la Lotería del Valle y su lema "Gane tempranito y cobre rapidito", se emite este miércoles a las 7:00 p. m. a través de la pantalla del canal regional Telepacífico. Además de ofrecer alternativas de entretenimiento legal, este juego destina un porcentaje de sus recaudos al financiamiento de la red pública de salud en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



DANNA SOFÍA SUÁREZ G

NOTICIAS CARACOL