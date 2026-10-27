Aseguradoras ya pagaron más de $1 billón a afectados por el terremoto, según Fasecolda

Fasecolda informó que las aseguradoras en Colombia han pagado $1,08 billones en indemnizaciones por los daños asociados al terremoto del 10 de agosto. Según el reporte publicado por el gremio en su cuenta de X, con corte al 23 de octubre se habían recibido 102.370 avisos de siniestros y el valor estimado para atender las reclamaciones supera los $7,1 billones.

El informe también señala que los avisos de siniestros corresponden a afectaciones reportadas en 519 municipios de 31 departamentos del país. De las solicitudes recibidas, 26.915 habían obtenido al menos un pago por parte de las compañías aseguradoras, cifra que equivale al 26 % del total de avisos registrados.

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En su publicación, Fasecolda explicó: "Las aseguradoras ya han pagado $1,08 billones en indemnizaciones por el terremoto del 10 de agosto. A corte del 23 de octubre, se han recibido 102.370 avisos de siniestros y el valor estimado para atenderlos supera los $7,1 billones".



Durante la última semana incluida en el balance, las compañías desembolsaron otros $163.770 millones. Este monto representa un aumento del 18 % frente a los pagos reportados en el informe anterior.



Aunque las indemnizaciones continúan, el gremio calcula que los recursos necesarios para atender todas las reclamaciones superan los $7,1 billones. Esta cifra corresponde a una estimación del costo total de los siniestros reportados y no al dinero que ya ha sido desembolsado.

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Terremoto en Colombia: departamentos con más reclamaciones

Los datos de Fasecolda muestran que el Valle del Cauca concentra la mayor cantidad de avisos de siniestros y una parte importante de los recursos estimados para atender las afectaciones.

En este departamento se registraron 41.947 avisos, con una estimación de $3,14 billones para cubrir las reclamaciones reportadas.

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Risaralda también registra cifras relevantes. Según el balance, el departamento suma 21.693 avisos de siniestros y una estimación de $2,39 billones para atenderlos.

En el Quindío, el valor estimado de las reclamaciones asciende a $495.087 millones, mientras que en Caldas alcanza los $419.725 millones.

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Estas cifras corresponden a las reservas o estimaciones económicas para responder por los daños reportados. No representan necesariamente el monto que las aseguradoras ya pagaron en cada departamento.

Pereira y Cali concentran los mayores pagos de indemnizaciones

En el balance por ciudades, Pereira registra el mayor valor acumulado de indemnizaciones entre los municipios mencionados por el gremio. Las compañías aseguradoras han pagado allí $362.297 millones a los titulares de las pólizas que presentaron reclamaciones.

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En Cali, los desembolsos reportados alcanzan los $230.419 millones. Estos recursos corresponden a indemnizaciones por afectaciones en inmuebles y otros bienes cubiertos por los seguros, de acuerdo con las condiciones de cada póliza.

Los pagos realizados forman parte del proceso de atención de las reclamaciones que se presentaron después del terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, el número de avisos recibidos y la estimación de los daños muestran que aún hay solicitudes pendientes de evaluación o pago.

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¿Qué recomienda Fasecolda a los afectados por el terremoto?

Ante el volumen de reclamaciones, la Federación de Aseguradores Colombianos recomendó a los propietarios de viviendas y a los administradores de edificios y conjuntos residenciales consultar el estado de sus solicitudes directamente con las compañías aseguradoras.

El gremio también recordó la importancia de entregar los documentos solicitados para que las empresas puedan revisar cada caso, verificar los daños y determinar el valor de la indemnización que corresponda según la cobertura contratada.

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Los tiempos de respuesta pueden depender de la documentación presentada, la evaluación técnica de los daños y las condiciones establecidas en cada póliza. Por eso, los afectados deben verificar con su aseguradora si tienen documentos pendientes o si necesitan aportar información adicional para continuar con el trámite.

Además, Fasecolda señaló que los ciudadanos pueden consultar el Registro Único de Seguros (RUS) para verificar si una copropiedad residencial cuenta con una póliza vigente que cubra los bienes comunes. Esta consulta puede ayudar a los residentes y administradores a identificar la existencia de un seguro y avanzar en las gestiones correspondientes.

#Comunicado 📰 | Las aseguradoras ya han pagado $1,08 billones en indemnizaciones por el terremoto del 10 de agosto. A corte del 23 de octubre, se han recibido 102.370 avisos de siniestros y el valor estimado para atenderlos supera los $7,1 billones.



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¿Qué sigue para las reclamaciones por el terremoto?

Con corte al 23 de octubre, las aseguradoras habían pagado $1,08 billones, mientras que el costo estimado para atender los 102.370 avisos de siniestros superaba los $7,1 billones.

El seguimiento de las reclamaciones dependerá de la revisión de los casos y del cumplimiento de los requisitos establecidos por cada compañía. Por esta razón, Fasecolda recomienda mantener contacto con las aseguradoras y verificar el estado de los trámites hasta conocer la respuesta correspondiente.

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