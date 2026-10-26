Hermano de Miguel Castellanos permanece en UCI mientras familia afronta la pérdida del exsecretario

La tragedia golpeó las puertas de la familia Castellanos, de Norte de Santander, este 26 de octubre, cuando Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, fue asesinado en plena vía pública durante la noche. No obstante, hay otro hecho que ocurrió antes del atentado contra Miguel que mantiene todavía en vilo a la familia e implica a uno de los hermanos del hoy precandidato asesinado.



George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, le contó a Noticias Caracol que Miguel venía del municipio de Los Patios cuando fue víctima del ataque. La hipótesis que se maneja es que una motocicleta golpeó la camioneta que conducía Castellanos y en la que se movilizaba con su hijo, un menor de edad. Miguel, al parecer, se bajó a dialogar, en un momento en el que no tenía escolta, y ocurrió el suceso que atentó contra su vida.

Miguel Castellanos recién se había retirado del cargo como secretario de Gobierno para aspirar a la administración de su ciudad, de cara a las elecciones de 2028. Su familia ha estado marcada por una vocación volcada hacia la política y el fútbol. Y es que Miguel es hermano de Leandro Castellanos, actual concejal de Bogotá y exfutbolista figura del Independiente Santa Fe. También era hermano de Jairo Castellanos, exsenador del partido Alianza Social Independiente (ASI), quien a inicios de este año ocupó los titulares a nivel nacional después de que su esquema de seguridad fuera blanco de un atentado que dejó a dos de sus escoltas muertos. (Le puede interesar: ¿Quién era Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta asesinado en Norte de Santander?)

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Es precisamente Jairo Castellanos el otro hermano de la familia que mantiene en vilo a sus allegados desde hace varios días. En redes sociales, varias personas —algunas figuras públicas— allegadas a los Castellanos lamentaron el ataque sicarial contra Miguel, pero también afirmaron que el exsenador de ASI estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde hace unos días. Noticias Caracol consultó con fuentes cercanas a la familia Castellanos, quienes confirmaron que el político, en efecto, se encuentra internado en la UCI después de haber sufrido un infarto.

Leandro Castellanos, por su parte, dijo a través de su equipo de prensa del Concejo que, de momento, no dará declaraciones a la opinión pública sobre el hecho que hoy enluta a su familia, amigos y compañeros que conocieron a Miguel.



#LoÚltimo l Asesinan al exsecretario de gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos, hermano del excongresista Jairo Castellanos.



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Desde distintos sectores de la esfera pública y del fútbol han surgido expresiones de condolencias, profundo rechazo y solidaridad con la familia de Leandro, Jairo y Miguel, que hoy le hace frente a esta tragedia. Tanto el presidente Abelardo de la Espriella como la Defensoría del Pueblo y otros entes de control han solicitado a la Fiscalía General que adelante una investigación pronta y rigurosa para esclarecer las circunstancias y los móviles del crimen, e identificar a los autores materiales e intelectuales. (Lea: “No habrá espacio para la impunidad”: De la Espriella sobre el asesinato de exsecretario de Cúcuta)

La Defensoría del Pueblo añadió que “este asesinato genera especial preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentan las comunidades en Cúcuta y Norte de Santander, una región donde la persistencia de distintas formas de violencia exige una respuesta articulada y sostenida de las autoridades”.

María Paula Rodríguez Rozo

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