¡Se agota el tiempo! Así puede postularse a las ofertas laborales en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico dispusieron esta semana una oferta de 7.000 puestos de trabajo dirigidos a personas con distintos niveles de formación técnica, profesional u operativa. Las vacantes se dividen entre jornadas presenciales de contratación y la plataforma del Servicio Público de Empleo.

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La estrategia contempla 1.000 puestos para postulación directa en eventos comunitarios y 6.192 puestos adicionales que se gestionan por medio de la red pública. Según la secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, la meta de estas convocatorias es acercar la demanda de las empresas a las personas que requieren vinculación laboral en la ciudad.



Ferias de empleo presenciales en Bogotá durante esta semana

Durante la semana entre el 26 y el 31 de octubre se programaron dos jornadas presenciales para la recepción de documentos y entrevista inicial



Martes 27 de octubre: La cita es en la carrera 8 # 2-72, en la localidad de Santa Fe, en el horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. En este punto se recepcionan perfiles para 400 puestos de trabajo.

Viernes 30 de octubre: La atención presencial se realiza en la calle 70A # 9-39, barrio Quinta Camacho, en la localidad de Chapinero. La jornada inicia a las 8:00 a. m. y finaliza a la 1:00 p. m., con una disponibilidad de 600 puestos laborales.

Distribución de las 6.192 vacantes en el Servicio Público de Empleo

A través de la plataforma virtual del Servicio Público de Empleo se canalizan 6.192 vacantes. La información oficial categoriza estos puestos de acuerdo con grupos poblacionales específicos y niveles de experiencia:

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Jóvenes entre 18 y 28 años: 3.934 vacantes.

Mujeres: 1.420 vacantes.

Personas sin experiencia laboral previa: 673 vacantes.

Personas con condición de discapacidad: 458 vacantes.

Perfiles profesionales especializados: 447 vacantes.

Personas mayores de 50 años: 397 vacantes.

Perfiles requeridos por sector económico

La convocatoria abarca puestos operativos, técnicos y profesionales en diferentes ramas de la producción y los servicios en Bogotá:

Médica de consulta externa.

Profesional en enfermería.

Auxiliar de enfermería.

Tecnóloga en radiología e imágenes diagnósticas.

Auxiliar de laboratorio.

Optómetra.

Auxiliar administrativa (o) en salud.

Agente de servicio al cliente bilingüe.

Asesor(a) comercial.

Ejecutiva(o) comercial B2B.

Asesor(a) comercial de tecnología.

Asesor(a) bancario(a).

Asesor(a) de cobranza.

Analista de crédito.

Analista de nómina junior.

Auxiliar contable.

Analista de compras.

Asistente administrativa (o).

Analista de talento humano.

Creadora de contenido, comunicaciones y marketing.

Ingeniera(o) de sistemas.

Desarrollador(a) backend.

Desarrolladora(o) full stack senior.

Profesional en seguridad de la información.

Profesional DevOps.

Técnico(a) electricista.

Técnica (o) de mantenimiento electromecánico.

Soldador(a).

Ingeniera o ingeniero de calidad.

Maestro(a) de obra.

Oficial(a) de obra.

Auxiliar de obra.

Conductor(a) de vehículo de carga.

Conductora o conductor de ambulancia.

Operador(a) de montacargas.

Auxiliar logístico(a).

Auxiliar de bodega.

Operario(a) de producción.

Auxiliar de confección en máquina plana.

Auxiliar de servicios generales.

Operador(a) de tienda.

Supervisor(a) de tienda.

Cajero(a).

Vendedor(a) tienda a tienda.

Mercaderista.

Auxiliar de cocina.

Cocinero(a).

Mesero(a).

Panadero(a).

Técnico(a) en instalación de telecomunicaciones.

Unidad Móvil de Empleo en la localidad de Bosa y canales de atención

Las personas que necesiten ayuda para redactar su hoja de vida o inscribirse en la plataforma pueden acudir a la Unidad Móvil de Empleo. Este punto móvil se ubica en la localidad de Bosa del lunes 26 al sábado 31 de octubre, en el salón del barrio Villa del Río, ubicado en la calle 55A sur # 66-50.

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El horario de atención en Bosa funciona de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y el sábado desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 del mediodía. En esta unidad se realizan los siguientes trámites sin costo

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Orientación ocupacional personalizada.

Registro y actualización de la hoja de vida en la plataforma oficial.

Asesoría sobre vacantes vigentes y requisitos.

Información sobre programas comunitarios de formación laboral.

Para recibir actualizaciones sobre nuevas convocatorias, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico dispone del canal institucional en WhatsApp denominado Empleo en Bogotá . Además, las solicitudes o consultas se reciben a través del portal de atención ciudadana Bogotá te Escucha.

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