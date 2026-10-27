En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MIGUEL CASTELLANOS
MARÍA CORINA MACHADO
KBETO ZULETA
LULA DA SILVA
LEÓN XIV

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Día hoy: resultados completos de este martes, 27 de octubre de 2026

Caribeña Día hoy: resultados completos de este martes, 27 de octubre de 2026

El sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde todos los días, incluso domingos y festivos. Consulte EN VIVO los resultados de este martes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de oct, 2026
Comparta en:
Caribeña Día 27 de octubre de 2026: resultados, números ganadores de hoy martes
Caribeña Día 27 de octubre de 2026: resultados, números ganadores de hoy martes -
Foto: Freepik / Caribeña Día

Este martes, 27 de octubre de 2026, juega La Caribeña Día, uno de los sorteos de apuestas permanentes más populares de la región Caribe. Este juego se realiza todos los días a las 2:30 de la tarde y entrega una combinación ganadora de cuatro cifras junto con la denominada Quinta, un número adicional que amplía las modalidades de premio para los participantes.

La Caribeña Día: resultado del sorteo del 27 de octubre de 2026

  • Número ganador: 1993
  • La Quinta: 4

Una vez publicados los números oficiales, los jugadores pueden verificar si la combinación registrada en su comprobante coincide con la extraída durante el sorteo de la jornada. La Caribeña Día se ha consolidado como uno de los chances más consultados en Colombia. Su dinámica consiste en seleccionar un número entre 0000 y 9999 y esperar el resultado oficial para conocer si hubo coincidencia con la combinación sorteada.

Cómo se juega La Caribeña Día y cuánto paga

El sistema de juego gira alrededor de una apuesta de cuatro cifras. Dependiendo del nivel de acierto obtenido, los participantes pueden recibir diferentes premios. Las referencias de pago utilizadas por los operadores autorizados establecen multiplicadores de hasta 4.500 veces el valor apostado para quien acierta las cuatro cifras exactas, mientras que los premios también contemplan coincidencias de una, dos o tres cifras. Cuando se incluye la Quinta balota, el potencial de pago puede alcanzar hasta 63.000 veces la apuesta en determinadas modalidades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 de la tarde y forma parte de una programación diaria que incluye también una edición nocturna de La Caribeña. Este esquema ha convertido al juego en uno de los más seguidos dentro del mercado colombiano de apuestas permanentes. Cada sorteo opera de manera independiente, por lo que todos los números conservan opciones de resultar favorecidos en la siguiente jornada.

Publicidad

Últimas Noticias

Dorado Tarde
ECONOMÍA

¿Cuál es el resultado de Dorado Tarde hoy, martes 27 de octubre de 2026?

Sinuano Día 27 de octubre de 2026: resultados, número ganador de hoy martes
ECONOMÍA

Sinuano Día: resultados de hoy, martes 27 de octubre de 2026, con la quinta

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

La Caribeña Día

La Caribeña

Chances

Publicidad

Publicidad

Publicidad