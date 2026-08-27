Resultados de Caribeña Día hoy jueves 27 de agosto de 2026: consulte el número ganador del sorteo

El chance Caribeña Día realiza este jueves 27 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, al que estarán atentos miles de apostadores en la Costa Caribe y otras regiones de Colombia.

La combinación ganadora se conocerá una vez finalice el sorteo de la tarde. En esta nota podrá consultar el resultado y verificar si las cifras registradas en su tiquete coinciden con las que sean anunciadas oficialmente.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado en horas de la tarde. Los resultados se conocen una vez termina la extracción de las balotas y son publicados a través de los canales autorizados.

Los jugadores pueden consultar el número ganador, las últimas cifras y la quinta cifra para verificar las diferentes modalidades de apuesta.

¿Cómo se juega Caribeña Día?

Los apostadores pueden elegir diferentes modalidades de juego, dependiendo de la cantidad de cifras con las que quieran participar.

Entre las opciones se encuentran:



Cuatro cifras directo: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

La apuesta puede realizarse desde $500, de acuerdo con las modalidades y condiciones establecidas para el juego.



¿Qué número cayó en Caribeña Día hoy 27 de agosto?

El sorteo de Caribeña Día de este jueves 27 de agosto todavía no tiene las cifras oficiales publicadas en las fuentes consultadas. Una vez se conozca el resultado, esta información será actualizada.



Número ganador: 2554

2554 La quinta cifra: 1

Los apostadores deben comprobar que las cifras de su tiquete coincidan con el resultado oficial y que correspondan al sorteo de este jueves 27 de agosto.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Si su apuesta resulta ganadora, debe conservar el tiquete original en buen estado y acudir a un punto de venta autorizado para realizar el proceso correspondiente.

Entre los documentos que pueden solicitarse están:



Tiquete original de la apuesta, en buen estado.

de la apuesta, en buen estado. Documento de identidad original .

. Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, el operador puede solicitar documentación adicional para verificar la identidad del ganador y la autenticidad del tiquete.

¿Dónde consultar el resultado de Caribeña Día?

Los jugadores deben comparar las cifras de su apuesta con el resultado oficial del sorteo antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

Publicidad

Esta nota será actualizada con el número ganador de Caribeña Día del jueves 27 de agosto de 2026 y la quinta cifra una vez sean confirmados oficialmente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.