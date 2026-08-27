Resultado Sinuano Día de hoy jueves 27 de agosto de 2026: número ganador del sorteo

En la tarde de este jueves 27 de agosto de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los juegos de chance que se realiza diariamente en Colombia. Los participantes esperan conocer la combinación de cuatro cifras y la quinta cifra para verificar si sus apuestas fueron favorecidas en la jornada.

¿Cómo saber si ganó en Sinuano Día?

Para verificar una apuesta, compare las cifras del tiquete de Sinuano Día con el resultado oficial publicado después del sorteo.

Si su número resulta favorecido, conserve el comprobante original en buen estado y evite cualquier modificación que pueda afectar su validación.



En caso de que la apuesta haya sido realizada por medios digitales, también es importante conservar la información que permita acreditar la transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a los puntos o establecimientos autorizados para realizar el proceso de cobro correspondiente.

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El tiquete original constituye uno de los documentos fundamentales para acreditar la apuesta. Dependiendo del valor del premio, el operador puede solicitar el documento de identidad y otros requisitos antes de efectuar el pago.

Para premios de mayor cuantía se realizan verificaciones adicionales de acuerdo con los procedimientos establecidos por el operador y la normativa colombiana.

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Sinuano Día: resultado de hoy 27 de agosto

El resultado oficial del sorteo será incorporado en esta nota una vez finalice la extracción y sean confirmadas las cifras correspondientes a este jueves.



Número ganador: 9683

9683 Quinta cifra: 3

Los jugadores deben comprobar que el número registrado en su tiquete coincida con la combinación oficial del sorteo y que corresponda a la fecha en la que realizaron la apuesta.

Impuestos y retenciones de los premios

Los premios derivados de juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias establecidas en Colombia, dependiendo del valor obtenido y de las condiciones previstas en la legislación vigente.

Cuando corresponda realizar una retención, esta se efectúa al momento del pago del premio, por lo que el ganador recibe el valor neto después de las deducciones aplicables.

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Juegue únicamente en canales autorizados

Para participar en el Sinuano Día, los usuarios deben adquirir sus apuestas mediante puntos de venta o canales autorizados.

Comprar el chance por vías legales permite contar con un comprobante válido y con respaldo para adelantar una eventual reclamación del premio.

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Además, los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar legales tienen destinación para el sector salud, de acuerdo con las normas colombianas.

Resultado pendiente de confirmación

El número ganador del Sinuano Día de este jueves 27 de agosto de 2026 será actualizado en esta nota una vez se conozca el resultado oficial del sorteo.

Los participantes podrán regresar a este artículo para consultar las cuatro cifras ganadoras y la quinta cifra y verificar sus tiquetes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.