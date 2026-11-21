Los jugadores del Chontico Noche esperan este sábado 21 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo de uno de los chances más populares del Valle del Cauca y otras regiones del país. Este juego se realiza todos los días y permite apostar a combinaciones de cuatro cifras con diferentes modalidades de premio.



Resultados del Chontico Noche hoy 21 de noviembre de 2026

Una vez terminó el sorteo de este sábado, estos fueron los números ganadores del Chontico Noche:



Número ganador: 9726

Quinta balota: 3

Los apostadores pueden verificar su resultado comparando las cifras registradas en su tiquete con las publicadas oficialmente por el operador del juego. Uno de los aspectos que más consultan los jugadores es el horario del sorteo. A diferencia de otros chances del país, el Chontico Noche tiene horarios distintos según el día de la semana. Actualmente, el juego se realiza de lunes a viernes a las 7:00 p. m., mientras que los sábados el sorteo se lleva a cabo a las 10:00 p. m. Los domingos y festivos se juega a las 8:00 p. m.



Resultado anterior del Chontico Noche

Antes del sorteo de este sábado, el resultado más reciente correspondía al viernes 20 de noviembre de 2026.



Número ganador: 6373

Quinta balota: 7

Ese resultado hizo parte del sorteo número 5856 y fue el último registro oficial reportado antes de la extracción de esta noche.



¿Cómo se juega el Chontico Noche?

Para participar en el Chontico Noche, los jugadores deben elegir una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999 y registrar la apuesta en un punto autorizado. El valor apostado puede variar según la modalidad escogida. El plan de premios contempla distintas opciones que permiten ganar dinero dependiendo de la cantidad de números acertados y del tipo de apuesta realizada. Entre las modalidades más conocidas se encuentran:



Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras.

Pata (dos últimas cifras).

Uña (última cifra).

¿Qué es la quinta balota?

Además de las cuatro cifras principales, el Chontico Noche entrega una quinta balota, dato que aparece junto al resultado oficial de cada jornada. Esta cifra adicional puede utilizarse en determinadas modalidades del juego y por eso siempre es publicada junto al número ganador principal. Quienes revisan los resultados deben verificar ambos datos para confirmar si obtuvieron algún premio. Los últimos resultados registrados antes del sorteo de este sábado fueron los siguientes:



Fecha Número Quinta 20 de noviembre 6373 7 19 de noviembre 4658 5 18 de noviembre 0715 7 17 de noviembre 0965 4 16 de noviembre 2572 2 15 de noviembre 5734 3 14 de noviembre 0410 2

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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