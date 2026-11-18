Este miércoles se realiza un nuevo sorteo del Chontico Noche, juego de azar en el que los participantes esperan acertar las cifras para obtener alguno de los premios disponibles. Consulte el resultado de la jornada, revise la quinta balota y compare los datos con su comprobante.



Resultado del Chontico Noche del 18 de noviembre de 2026

El sorteo de Chontico Noche de este miércoles 18 de noviembre está programado para las 7:00 p. m. Los jugadores podrán consultar las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota una vez finalice la jornada y se publique el resultado oficial. Estos son los datos del sorteo:

Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Quinta balota: pendiente de publicación.

La combinación debe verificarse con el resultado oficial y corresponder a la modalidad Noche, ya que Chontico también cuenta con un sorteo durante el día.

El resultado del sorteo anterior, realizado el martes 17 de noviembre, fue 0965, con quinta balota 4.

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¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche tiene una programación diaria. De lunes a viernes, el sorteo se realiza habitualmente a las 7:00 p. m.; los sábados y domingos cuenta con horarios diferentes.

La jornada de este miércoles está prevista para las 7:00 p. m. y puede seguirse a través de la transmisión correspondiente en Telepacífico.



¿Cómo consultar los resultados del Chontico Noche?

Los resultados se pueden revisar en los canales oficiales del operador y en los puntos autorizados de venta. Para comprobar una apuesta, compare las cuatro cifras registradas en el tiquete con el número ganador y revise también la quinta balota.

Es importante verificar la fecha del sorteo y no confundir el resultado de la modalidad nocturna con el de Chontico Día. Aunque pertenecen al mismo juego, cada jornada tiene una combinación independiente.



¿Qué debe hacer si su apuesta resulta ganadora?

Si el número de su comprobante coincide con alguna de las combinaciones premiadas, consulte las condiciones de pago y los procedimientos establecidos por el operador. Conserve el tiquete en buen estado, pues es el documento que acredita su participación.

También debe revisar los plazos y requisitos para reclamar el premio. La información publicada por los canales oficiales es la referencia para confirmar cualquier resultado.

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Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. El resultado y las condiciones del juego deben contrastarse con los canales oficiales del operador antes de su publicación.

