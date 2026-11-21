La Lotería de Boyacá celebró este sábado 21 de noviembre de 2026 una nueva edición de uno de los sorteos más tradicionales del país. Cada semana, miles de colombianos siguen el juego con la expectativa de acertar el premio mayor y los diferentes secos que forman parte de su amplio plan de premios.



Resultado de la Lotería de Boyacá hoy 21 de noviembre de 2026

Estos fueron los resultados del sorteo de esta noche:



Premio mayor: 4914

Serie: 054

Los jugadores que adquirieron billete completo o fracciones pueden verificar los números ganadores y revisar si obtuvieron alguno de los premios principales, secos o aproximaciones incluidas dentro del plan de premios vigente. La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos todos los sábados a las 10:30 p. m., horario que se ha mantenido como referencia para los apostadores en todo el país. La transmisión puede seguirse a través de Canal 13 y de las plataformas digitales oficiales de la entidad. En caso de coincidir con un día festivo, el sorteo puede ser reprogramado para el día hábil siguiente, según la información divulgada por la organización.



Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Uno de los principales atractivos del sorteo es su premio mayor, que actualmente alcanza los 15.000 millones de pesos. Este valor corresponde al plan de premios ordinario vigente y puede ser ganado por quienes acierten el número y la serie favorecida. La lotería también contempla el pago proporcional para quienes compraron fracciones, de acuerdo con las reglas oficiales del sorteo. Además del premio mayor, el juego incluye varios premios secos de alto valor económico. Entre los principales se encuentran:

Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos.

Premio Alegría: 400 millones de pesos.

Premio Ilusión: 300 millones de pesos.

Premio Esperanza: 100 millones de pesos.

Premio Berraquera: 50 millones de pesos.

Premio Optimismo: 20 millones de pesos.

Premio Valentía: 10 millones de pesos.

Aproximaciones que también entregan dinero

Los jugadores no solo pueden ganar con el premio mayor exacto. El plan de premios contempla diferentes aproximaciones que reconocen coincidencias parciales en el número ganador. Entre ellas aparecen:



Premio mayor en diferente serie.

Tres primeras cifras.

Tres últimas cifras.

Dos primeras cifras.

Dos últimas cifras.

Última cifra.

Serie del premio mayor.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben presentar la documentación requerida para iniciar el proceso de cobro. Entre los requisitos informados para premios mayores se encuentran el Registro Único Tributario (RUT) y la copia del documento de identidad. Además, los pagos están sujetos a las retenciones tributarias establecidas por la legislación colombiana. La Lotería de Boyacá se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos de Colombia gracias a su premio mayor de 15.000 millones de pesos y a un plan de premios que supera los 37.600 millones de pesos en distribución total.

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Cada sábado, miles de jugadores esperan conocer el número ganador del premio mayor y los resultados de los premios secos, consolidando a este sorteo como uno de los más consultados en búsquedas relacionadas con loterías y juegos de azar en el país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL