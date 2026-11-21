Caribeña Día hoy, 21 de noviembre: consulte el resultado y la quinta balota del sorteo

Este sábado 21 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día, juego de chance que cuenta con jornadas diarias en Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus apuestas coinciden con los resultados de esta edición.

Resultado de Caribeña Día hoy, 21 de noviembre

Estos son los datos de la jornada de este sábado:



Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Una vez finalice el sorteo y se publiquen los resultados, los jugadores podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes.

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¿Qué cayó en el último sorteo de Caribeña Día?

El resultado más reciente corresponde al viernes 20 de noviembre de 2026. En esa jornada, el número ganador fue 8473 y la quinta balota fue 0.



Los participantes pueden revisar estas cifras para comprobar sus apuestas de la jornada anterior. Sin embargo, cada sorteo es independiente y el resultado pasado no permite anticipar los números de este sábado.



¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de su apuesta. El chance ofrece distintas modalidades, entre ellas apuestas de cuatro cifras, tres cifras, dos cifras —conocidas como pata— y una cifra —denominada uña—.

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Los premios dependen de la modalidad elegida y de los aciertos obtenidos frente al resultado del sorteo. Por eso, es importante consultar las condiciones vigentes antes de realizar una apuesta.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Quienes obtengan un resultado ganador deben conservar el tiquete original, ya que este permite verificar la apuesta y adelantar el proceso de cobro. También deben presentar su documento de identidad en los puntos autorizados.

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Los requisitos y el procedimiento pueden variar de acuerdo con el monto del premio. Se recomienda consultar con el operador o los distribuidores autorizados para conocer las condiciones específicas de reclamación.

Los participantes deben verificar la fecha del sorteo y comparar cuidadosamente las cifras de su comprobante con los resultados publicados.

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