Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, jueves 16 de abril de 2026: números ganadores

En una nueva jornada marcada por la esperanza y la tradición, el sorteo del Chontico Noche de este jueves 16 de abril de 2026 se toma la atención de miles de apostadores en todo el territorio nacional. Este juego de azar, que ha logrado una penetración profunda en la cultura popular, especialmente en el suroccidente del país, continúa consolidándose como uno de los más consultados debido a su frecuencia y facilidad de participación.



Bajo el reconocido lema de "Gane tempranito y cobre rapidito", la jornada de hoy no es una más en el calendario. Los jueves son particulares para este operador, ya que además de su edición habitual, se destaca el sorteo del Súper Chontico Noche, una modalidad especial que se lleva a cabo semanalmente este día y que se caracteriza por entregar premios especiales a sus ganadores.



Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, jueves 16 de abril de 2026

A continuación, presentamos el estado de la combinación ganadora para el sorteo de hoy:



Números ganadores : 8122

: 8122 La "Quinta" cifra: 3

Es fundamental que todos los participantes tengan en cuenta que, al cierre de este reporte, los datos oficiales están sujetos a la validación de los organismos encargados de la transparencia del juego. Las autoridades y los operadores reiteran la importancia de verificar siempre la información a través de los canales oficiales, como el Canal Telepacífico o sus plataformas digitales autorizadas, para evitar confusiones al momento de realizar reclamaciones.



¿Cómo participar en el chance Chontico Noche?

La popularidad del Chontico Noche radica en una mecánica de juego sumamente sencilla. Los ciudadanos pueden participar con apuestas mínimas que inician desde los $500 pesos colombianos hasta un máximo de $10.000 por jugada, lo que lo convierte en una opción frecuente dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia. Los jugadores tienen la libertad de elegir sus números de cuatro cifras de forma manual o dejar que el sistema lo haga al azar en los puntos de venta autorizados. Entre las diversas modalidades diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y riesgos se encuentran:



Cuatro cifras directo (Superpleno): Es la modalidad más ambiciosa, donde se debe acertar el número exacto en el orden correcto, pudiendo pagar hasta 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinado: Se gana si las cifras aparecen en cualquier orden. Tres cifras: Disponible en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): El premio se obtiene al acertar los dos últimos dígitos. Una cifra (uña): Consiste en acertar únicamente el último dígito del resultado.

En caso de resultar favorecido en la noche de este jueves, es vital seguir los protocolos de seguridad y transparencia establecidos por la normativa vigente. Los ganadores deben presentar el tiquete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmiendas. Asimismo, es indispensable exhibir un documento de identidad vigente y, para premios de mayor cuantía, se puede requerir una certificación bancaria para el trámite administrativo.

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Recuerde que los ganadores disponen de un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha del sorteo, para reclamar sus ganancias antes de que el premio expire. El Chontico Noche juega todos los días de la semana, de lunes a viernes a las 7:00 p. m., los sábados a las 10:00 p. m., y los domingos y festivos a las 8:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

