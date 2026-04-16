Habla patrullera que abatió a ladrón que entró armado a robar en restaurante de Cartagena

La patrullera de la Policía Nacional Alejandra Alonso, de apenas 20 años de edad, evitó un robo y protegió a varios ciudadanos en un restaurante de Cartagena. Su rápida reacción permitió neutralizar al presunto delincuente.



Un video grabado por una cámara de seguridad del establecimiento comercial muestra el momento cuando el señalado llega armado a un restaurante en el barrio El Bosque con la intención de robar las pertenencias de los comensales, entre ellas una cadena de oro avaluada en 15 millones de pesos.

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Lo que el criminal no sabía era que entre los clientes encontraba una patrullera de la policía vestida de civil, quien reaccionó en cuestión de segundos.



"Fue un momento de tensión"

La patrullera Alonso habló con Noticias Caracol sobre este episodio y dijo que “Yo me doy cuenta que ingresa un particular con un arma de fuego, desenfundándola y apuntándola hacia un ciudadano. En ese momento me levanto, doy la voz preventiva y él voltea hacia mí apuntando su arma de fuego. En ese momento fue donde accioné”.

Su acción, según relata, respondió al deber de proteger la vida de los ciudadanos y su propia vida. “Fue un momento de tensión y muy pocos minutos, segundos para pensar lo que tenía que hacer, pero esa nuestra misionalidad, proteger la vida, la honra y los bienes de todos los ciudadanos”, dijo.



Con apenas 20 años, la Vallecaucana llegó a Cartagena hace 2 años para iniciar su labor como parte del grupo de la policía comunitaria con una meta clara: “Me siento orgullosa de lo que hice porque ese es el deber de nosotros, proteger a todos los ciudadanos y la meta es seguir colaborándole a la ciudadanía con todo lo que necesite, escucharlos y resolver sus dudas”.



Entre tanto, las autoridades buscan a otro hombre que esperaba en una motocicleta al señalado y que logró escapar del lugar.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

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Instagram: @Milografias