Papá de Luis Andrés Colmenares habla de fallo de Corte Suprema sobre Laura Moreno: “Hubo homicidio”

El caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares resuena de nuevo en Colombia, esta vez por cuenta de una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre Laura Moreno. Luis Colmenares, padre del joven estudiante de la Universidad de los Andes, se pronunció al respecto.

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La tarde de este jueves la Sala Penal de la Corte Suprema realizará la lectura oficial del fallo que, según conoció Noticias Caracol, ratificará la absolución de Laura Moreno. La decisión se sustenta en que, conforme al análisis judicial, "no se demostró que hubieran sido cómplices de un homicidio cuando tampoco estaba claro que se hubiese generado esta conducta punible", de acuerdo con uno de los fragmentos del documento.

Sobre otra de las vinculadas al proceso, Jessy Quintero, el tribunal ratifica la prescripción de la acción penal debido al vencimiento de los términos legales.



Ante la inminente decisión, el papá de Luis Andrés Colmenares se pronunció en su cuenta de X, asegurando que la Fiscalía no estableció las responsabilidades del crimen. “Hubo homicidio, así lo estableció una sala del tribunal de Bogotá. Lo que sucedió fue que la Fiscalía no fue capaz de establecer las responsabilidades del crimen. Eso es distinto”, dijo puntualmente.



Más tarde, en otra publicación, el padre del joven aseguró que acatará la decisión, pero no se limitará para expresar “cualquier inconformidad”.

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La mañana de este jueves, previo al fallo del recurso de casación con el que buscaban tumbar una decisión de febrero de 2017 en la que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Moreno y Quintero por duda razonable, Colmenares escribió: “Hoy asisto a la lectura de la sentencia de casación con serenidad y respeto. Comparezco con la convicción de que la Corte Suprema de Justicia realizará un pronunciamiento objetivo, conforme a la ley y a las pruebas del proceso. Acataré su decisión, cualquiera que sea, sin que ello me impida expresar de manera respetuosa y pacífica cualquier inconformidad que pueda surgir. Mantengo mi confianza en las instituciones y en el valor de la justicia”.

La muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares ocurrió el 31 de octubre de 2010, su cuerpo fue encontrado en el caño del Parque Virrey de Bogotá y desde entonces ha habido un sinnúmero de instancias judiciales y decisiones que causan polémica. En medio del proceso, el padre del joven ha sostenido públicamente que “a Luis lo mataron y ellas dos (Laura y Jessy) saben”, mientras la defensa de las procesadas ha defendido la legalidad de las decisiones tomadas por la justicia, basándose en que no hay pruebas concluyentes que permitan establecer responsabilidad penal.

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Además de Laura Moreno y Jessy Quintero, otro vinculado al proceso fue Carlos Cárdenas, quien estuvo preso señalado de homicidio doloso agravado como coautor y soborno en calidad de determinador, pero fue absuelto en 2014 porque el juez determinó que no había pruebas suficientes en su contra.