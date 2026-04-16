Día Cívico del 17 de abril de 2026: ¿habrá clases en colegios y universidades de Colombia?

En Colombia, el Día Cívico por la Paz con la Naturaleza apareció en el calendario como una jornada distinta a los festivos de siempre. No está pensada para conmemorar una fecha histórica ni una celebración religiosa. Su origen está ligado a una decisión del Gobierno nacional que busca abrir un espacio de reflexión y acciones alrededor de la relación entre el país y el entorno natural. Este día quedó respaldado por el Decreto 500 de 2024, que es el documento que fija su alcance y explica cómo se aplica en la práctica.



¿En qué consiste el Día Cívico por la Paz con la Naturaleza?

El Día Cívico por la Paz con la Naturaleza fue planteado como una jornada para promover actividades relacionadas con el cuidado ambiental, la gestión del agua, los territorios, la biodiversidad y la convivencia con los ecosistemas. La idea central no gira alrededor del descanso, sino de dar un marco para que entidades públicas desarrollen acciones alineadas con esa agenda. Por eso, desde el anuncio del 17 de abril como Día Cívico, surgió una pregunta repetida en todo tipo de espacios laborales y educativos: si ese día toca parar o si se trabaja normalmente.

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A diferencia de los festivos tradicionales, este Día Cívico no está pensado como un día libre general. Su aplicación depende de lo que establece el decreto y de cómo cada entidad, pública o privada, decide manejar la jornada. El Decreto 500 de 2024 deja claras varias reglas que ayudan a entender qué sí cambia y qué no cambia ese día.

El decreto parte de una base concreta: el Día Cívico está dirigido, en primer lugar, al sector público. La norma le da a las entidades del orden nacional la posibilidad de ajustar su jornada laboral para facilitar la participación en actividades relacionadas con la Paz con la Naturaleza. Esto incluye eventos pedagógicos, jornadas institucionales, acciones ambientales o espacios de trabajo con comunidades. En ningún punto se presenta como un día pensado solo para descansar.



También queda claro que no todas las actividades del Estado pueden detenerse. El mismo decreto señala que los servicios esenciales deben seguir funcionando con normalidad. Esto incluye salud, seguridad, atención de emergencias, servicios públicos y cualquier otra función que no pueda suspenderse sin afectar a la población. En esos sectores, el trabajo continúa como cualquier día hábil. Otro aspecto que ayuda a entender el alcance del Día Cívico es que no se crea un nuevo derecho laboral ni se modifica el régimen de vacaciones, licencias o descansos. El decreto no habla de pago extra, recargos ni compensaciones especiales. Tampoco menciona reposición de tiempo para quienes no trabajen, porque el enfoque no está puesto ahí.



¿Se suspenden clases en colegios y universidades durante el Día Cívico?

El Decreto 500 de 2024 explica varias cosas en torno a las clases en las instituciones educativas públicas y privadas:



Entidades territoriales y Ministerio de Educación: el decreto indica que las entidades territoriales certificadas, junto con el Ministerio de Educación Nacional, pueden adoptar medidas para modificar los calendarios académicos dentro del marco de su autonomía.

el decreto indica que las entidades territoriales certificadas, junto con el Ministerio de Educación Nacional, pueden adoptar medidas para modificar los calendarios académicos dentro del marco de su autonomía. Colegios y universidades públicas: l a suspensión dependerá de la decisión que tome cada entidad territorial (alcaldías o gobernaciones) o la institución autónoma correspondiente, ya que el decreto no ordena un cierre automático, sino que permite la modificación del calendario.

a suspensión dependerá de la decisión que tome cada entidad territorial (alcaldías o gobernaciones) o la institución autónoma correspondiente, ya que Colegios y universidades privadas: al igual que el resto del sector privado, estas instituciones no están obligadas por el decreto. Quedan incluidas en el exhorto general a la ciudadanía, por lo que su participación es voluntaria y depende de la decisión de cada institución educativa.

¿Es obligatorio descansar el Día Cívico del 17 de abril?

No es obligatorio descansar el Día Cívico del 17 de abril. El Decreto 500 de 2024 no convierte esta fecha en un festivo ni ordena la suspensión general de labores en todo el país. Para los empleados públicos, el decreto autoriza a las entidades a organizar su jornada de acuerdo con sus funciones misionales. Esto significa que una entidad puede decidir suspender actividades presenciales, trabajar medio día, implementar trabajo remoto o mantener la atención normal. La decisión no es automática ni uniforme para todas las oficinas. Cada entidad define cómo aplica el Día Cívico, siempre que garantice la continuidad de los servicios que no pueden detenerse.



Si una entidad pública decide no suspender labores, los funcionarios deben trabajar con normalidad. Si decide ajustar la jornada, ese cambio se hace bajo las reglas internas de la entidad y no implica, por sí solo, que haya descanso obligatorio para todos los empleados.

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De otro lado, en cuanto a las entidades públicas, el decreto no las obliga a otorgar el día libre. Las compañías pueden operar normalmente este 17 de abril sin que eso genere sanciones o reclamos legales. Cualquier decisión de dar el día libre, cambiar horarios o permitir participación en actividades ambientales queda en manos del empleador. Esto también significa que trabajar ese día no genera pago adicional. Como no es festivo, no hay recargo por trabajar ni obligación de dar otro día de descanso. El 17 de abril sigue siendo un día laboral común desde el punto de vista de la legislación laboral.

ÁNGELA URREA PARRA

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